Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Actualizado às 12h20

► Os EUA planeiam enviar sistemas avançados de rockets de longo alcance para a Ucrânia após um pedido urgente das autoridades ucranianas. O Governo norte-americano está inclinado a enviar os sistemas como parte de um pacote maior de assistência, que poderá ser anunciado na próxima semana.

► Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de estar a cometer um “genocídio” no Donbass, uma vez que Moscovo está a deportar e a executar civis em massa.​

​► A Ucrânia admitiu a superioridade russa no Leste do país depois de a ofensiva ter assumido o controlo total e hasteado a bandeira no edifício governamental de Lyman, em Donetsk. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson declarou que “a Rússia está a fazer um progresso lento mas palpável” no Donbass, enquanto o autarca de Lugansk admitiu que a Ucrânia já só controla 5% do território.​

​► Pelo menos 1500 pessoas morreram em Severodonetsk, mas as tropas ucranianas continuam a resistir à tomada da cidade pelo exército russo. Severodonetsk é a única localidade da região de Lugansk que continua sob controlo ucraniano.​

​► No Centro da Ucrânia, em Dnipro, pelo menos dez pessoas morreram e 35 ficaram feridas depois de as tropas russas terem bombardeado vários edifícios.

​► Em Kharkiv, no Nordeste da Ucrânia, pelo menos nove pessoas morreram e 19 ficaram feridas na sequência de um ataque russo. Os bombardeamentos à cidade tinham terminado há duas semanas, quando as tropas russas intensificaram os ataques no Leste.

​► O conselheiro presidencial da Ucrânia alertou que a Terceira Guerra Mundial pode começar se a Rússia vencer a ofensiva na Ucrânia, mas acrescentou que a guerra só terminará “de acordo com os termos da Ucrânia”.

​► O Kremlin culpabilizou Kiev pelo impasse nas negociações de paz, tendo destacado que não está claro o que o país pretende. Zelensky, por outro lado, afirmou que a Ucrânia não está desejosa de conversar com Putin, mas admitiu que a reunião será provavelmente necessária para acabar com a guerra.

​► O líder checheno e aliado próximo de Vladimir Putin, ameaçou a Polónia, sugerindo que o país poderá vir a ser invadido pela Rússia depois de uma possível vitória sobre a Ucrânia. “Para mim, o assunto da Ucrânia está encerrado. Estou agora interessado na Polónia”, afirmou.

​► A Ucrânia acusou a Rússia de ter colocado entre 400 e 500 antigas minas da era soviética no Mar Negro. As minas, que estão agora à deriva, tornam impossível a exportação de mercadorias dos portos ucranianos.

​► O Presidente ucraniano criticou a União Europeia por bloquear as novas sanções contra Moscovo, acrescentando que a Rússia recebe quase mil milhões de euros por dia dos europeus para fornecimento de energia. A Hungria é um dos países que se opõe às sanções ao petróleo russo.

​► Já morreram, pelo menos, 3998 pessoas e que foram registados 4693 feridos desde que o inicio da ofensiva militar russa na Ucrânia. A ONU revela que a maioria das mortes terá dos bombardeamentos de artilharia pesada e de mísseis de precisão.