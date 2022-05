EUA preparam-se para enviar sistemas de rockets de longo alcance para a Ucrânia

Os EUA estão a preparar-se para enviar sistemas avançados de rockets de longo alcance para a Ucrânia depois de um pedido urgente das autoridades ucranianas, disseram várias autoridades citadas pela CNN.

A administração Biden está, assim, inclinada a enviar os sistemas como parte de um pacote maior de assistência militar e de segurança à Ucrânia, que poderá ser anunciado já na próxima semana.

Autoridades ucranianas, incluindo o Presidente Volodymyr Zelensky e o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmitro Kuleba, pediram, nas últimas semanas, que os EUA e os seus aliados forneçam à Ucrânia sistemas de lança-rockets múltiplos, ou MLRS, que podem disparar vários rockets a centenas de quilómetros, muito mais longe do que qualquer um dos sistemas que a Ucrânia possui actualmente, nota o diário britânico The Guardian.

Ainda esta quinta-feira, Kuleba reconheceu que a Rússia tem vantagem em termos de armas e que a Ucrânia necessita de “mais armas pesadas”. “Sem isso, não seremos capazes de empurrá-los para fora do nosso país”, afirmou numa publicação na sua página oficial do Twitter.

“Os sistemas de armas fabricados nos EUA podem disparar uma enxurrada de rockets a centenas de quilómetros, muito mais longe do que qualquer um dos sistemas que a Ucrânia já possui”, sublinhou.

Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status.