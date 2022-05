Em Oeiras, há Mulheres com Tomates, um dia para “dar voz a mulheres inspiradoras no mundo da gastronomia”

“As Chefs e a Cidade” é o mote da 4.ª edição do evento que destaca o trabalho de profissionais que cozinham e comandam cozinhas. A 15 de Maio, em Oeiras, para conversas e degustações. Marlene Vieira, Noélia e Ana Moura estão entre as participantes. Decorre em paralelo com o Há Prova em Oeiras, três dias de mostra enograstronómica.

No mundo dos chefs, porque é que as mulheres nunca são as estrelas?, perguntava-se na Fugas num especial dedicado precisamente a procurar a resposta a essa questão. É que, realmente, ainda se contam pelos dedos os nomes das chefs que surgem ombro a ombro com os chefs-estrela, incluindo nas célebres listas dos melhores, de Portugal e do mundo, entre guia Michelin e muitos outros. Foi para tentar solucionar esta falta de visibilidade que surgiu o evento Mulheres com Tomates, agora de regresso, após um “interregno forçado pela pandemia".

Iniciativa da NUTS, vai ter uma quarta edição, onde, claro, não faltarão conversas – o tema será As Chefs e a Cidade – mas que desta vez conta com um programa mais alargado. Inclui a performance Vino Verita, por Patrícia Gabriel, autora de várias instalações gastronómicas, e a apresentação de uma criação exclusiva com Vinho de Carcavelos Villa Oeiras pela chef pasteleira Sara Soares. Tudo acontece no domingo, dia 15, no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.

O evento, que nasceu em 2017 para “dar voz a mulheres inspiradoras no mundo da gastronomia”, vai reunir, numa conversa moderada por Patrícia Conde, da NUTS, Ana Moura, do restaurante Lamelas (Porto Covo), Angélica Cardoso do In Diferente (Porto), Maria Solivellas do Ca na Toneta (Maiorca), Marlene Vieira (Marlene), Noélia (Noélia e Jerónimo (Tavira) e Carla Rocha, vereadora do Turismo e Comunicação da Câmara de Oeiras.

Na Capela do Palácio Marquês de Pombal, Patrícia Gabriel apresenta, a partir das 14h30, uma experiência imersiva ligada ao vinho, com entrada gratuita mas que exige marcação prévia (horários: 14h30; 15h15; 16h, 16h45; 17h30; 18h15; 19h).

A partir das 17h haverá uma degustação da mousse de citrinos, gel de Vinho de Carcavelos Villa Oeiras e crocante de amêndoa, na Adega do Marquês de Pombal, com acesso livre para quem estiver inscrito para a conversa, que começa às 17h30. A inscrição é gratuita mas obrigatória, no site oficial, e a lotação é de 60 pessoas.

Mulheres com Tomates decorre na adega e capela do palácio, em paralelo com o Há Prova em Oeiras, que decorre nos Jardins do Marquês de 13 a 15 de Maio.

Na mostra enograstronómica Há Prova, já em 8.ª edição e com acesso gratuito, estão em destaque a restauração do concelho de Oeiras e os vinhos da região vitivinícola de Lisboa, “particularmente os que pertencem à rota de Bucelas, Carcavelos e Colares”, sublinha a organização.