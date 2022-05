Há Fariña no Porto: uma padaria onde a massa-mãe é tratada como um filho

Quatro da manhã de quinta-feira. O dia da Fariña, com uma pequena montra e uma loja estreita na rua de Belmonte, no centro nevrálgico do Porto, começa a uns quilómetros de distância, em São Mamede de Infesta, junto ao Largo de Moalde, com um cheirinho a pão quente que se vai espalhando pelas vielas. “A partir de amanhã não dava para dar a entrevista”, sorri Bebiana Branco, sem mãos a medir para tantas encomendas. “Menos horas de sono”, concorda Vasco Santos, que normalmente se deita às 22h para “noitadas atrás de noitadas” na padaria de fermentação natural e de pastelaria artesanal, “fornos a bombar”. “É de loucos! Uma ginástica”, suspira a namorada, que às 9h, o mais tardar, está a abrir a loja. “Faz-se nem que durante o dia se durma uma sesta”, diz o padeiro.