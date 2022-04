O que precisa de saber esta sexta-feira sobre a guerra na Ucrânia

Actualizado às 22h

▶ O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as tropas vão reforçar as suas investidas contra a capital Kiev em resposta aos ataques que as forças ucranianas têm vindo a levar a cabo contra alvos russos. Ucrânia diz que espera represálias após afundar navio russo.

▶ Mais de 900 corpos de civis foram descobertos na região de Kiev após a retirada das forças russas, disse esta sexta-feira o chefe de polícia regional.

▶ Rússia usou pela primeira vez mísseis de longo alcance na Ucrânia para atacar a cidade de Mariupol, acusa o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk.

▶ Adesão da Finlândia à NATO é “altamente provável”, diz ministra dos Negócios Estrangeiros finlandesa, Tytti Tuppurainen. Kremlin ameaçou com reforço nuclear no Báltico esta quinta-feira.