Família de britânico capturado em combate pede a Putin tratamento digno

Televisão russa divulgou imagens do homem de 28 anos algemado e com um corte na cabeça.

A família de um britânico capturado em combate pelas forças russas pede a Vladimir Putin um tratamento digno para o homem de 28 anos. Aiden Aslin estava a combater ao lado dos soldados ucranianos em Mariupol, mas a escassez de mantimentos e deterioração das condições nesta cidade sob cerco obrigou à sua rendição.

Imagens divulgadas pela televisão estatal russa mostram Aiden Aslin a ser conduzido algemado e com um corte na testa. “É propaganda. A Ucrânia é o país adoptivo dele. Ele é noivo de uma jovem ucraniana, vivem juntos. Devia ter casado este mês, falavam até de viverem juntos, constituírem uma família e terem filhos – netos, no meu caso”, afirmou a avó do britânico, citada pelo The Guardian.

A mãe de Aiden Aslin pediu aos russos para tratarem o filho como um prisioneiro de guerra e ao Governo de Boris Johnson para “acabar com Putin”.

“Ele ligou-me e disse-me que não sobraram armas para lutar. Amo o meu filho, é o meu herói. Dera bastante luta [aos russos]. O Boris [Johnson] tem de acabar com o Putin”, explica Ang Wood, que reconheceu o filho nas imagens da televisão russa através das tatuagens e outras marcas distintivas.

“Agora trago para a responsabilidade de Putin o termo Convenção de Geneva. Aiden é um membro das forças armadas ucranianas e, como tal, é um prisioneiro de guerra e deve ser tratado com humanidade”, prossegue a mãe do britânico capturado.

Aslin juntou-se às forças ucranianas em 2018, depois de ter lutado na Síria contra o Estado Islâmico.