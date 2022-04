Navio russo que forçou rendição de ucranianos no mar Negro foi “gravemente danificado”

O Ministério da Defesa da Rússia informou esta quinta-feira que o cruzador de mísseis Moskva (Moscovo) – uma das embarcações de guerra mais emblemáticas da frota russa no mar Negro – ficou “gravemente danificado”, na sequência de uma “explosão” a bordo que obrigou à retirada de toda a tripulação.

“Por causa de um incêndio, houve munição que explodiu no cruzador de mísseis Moskva. O navio ficou gravemente danificado”, comunicou o ministério, citado pela agência russa TASS, sem revelar as causas do incêndio. Citado pela Reuters, o ministro da Defesa russo garantiu que o incêndio já foi controlado e que estão a ser tomadas medidas para o regresso do navio ao porto.

As autoridades ucranianas garantem, no entanto, que os estragos no Moskva foram provocados por dois mísseis disparados pelas suas forças.

“Os mísseis Neptuno que protegem o mar Negro causaram danos muito graves no navio russo”, reagiu, no Telegram, Maksim Marchenko, responsável pela Administração Militar Regional de Odessa, citado pela Reuters.

Nem russos nem ucranianos apresentaram, porém, quaisquer provas das suas posições sobre o incidente. Procedimento semelhante já tinha acontecido no mês passado, quando a Ucrânia anunciou a destruição do transportador russo Orsk, perto de Berdiansk, e Moscovo manteve silêncio sobre o assunto.

Operacional desde os tempos da União Soviética e fundamental nas manobras russas no mar Negro desde 2000, o Moskva tem 186 metros de comprimento e pesa mais de 12 mil toneladas. A sua tripulação supera as 500 pessoas.

A sua neutralização ou a restrição dos seus movimentos seria um importante feito do Exército ucraniano e um bom motivo para levantar o moral das tropas que defendem a costa Sul do país.

Estrategicamente importante para o assalto que a Rússia está a levar a cabo na região costeira – e, particularmente, na cidade portuária de Mariupol, uma das mais castigadas pela guerra –, o cruzador esteve recentemente nas notícias por causa de um episódio que envolveu a resistência ucraniana na ilha de Zmiinii.

Contactados pela tripulação do enorme navio de guerra, via rádio, para se renderem e entregarem o pequeno pedaço de terra – também conhecido por “ilha das Serpentes” –, os 13 elementos da equipa de guardas fronteiriços ucranianos, responderam, em tom de desafio: “Ó navio de guerra russo, vai-te foder”.

A atitude dos guardas foi de tal maneira elogiada pelas autoridades políticas ucranianas, que o serviço postal do país anunciou o lançamento de uma campanha limitada de selos dedicados a eles.