“Navio de guerra russo, vão-se f****” já é oficialmente um selo ucraniano

O serviço postal ucraniano Ukrposhta colocou em circulação o selo “Navio de guerra russo, vão-se f****” com a ilustração de um soldado ucraniano a fazer o célebre gesto às tropas russas. Trata-se de uma homenagem aos 13 guardas fronteiriços que defendiam a ilha de Zmiinii (Cobra), a cerca de 300 quilómetros da Crimeia, no dia 24 de Fevereiro, altura em que lhes foi feita uma proposta de rendição – recusada com o sugestivo dedo em riste. Pouco depois eram bombardeados nos seus postos pelos invasores. Inicialmente foram dados como mortos, mas a Marinha ucraniana confirmaria depois que estavam vivos.

O lançamento dos selos aconteceu em Kiev com a presença de Boris Groh, autor da ilustração do soldado Roman Grybov que foi a mais votada entre os utilizadores das redes sociais da Ukrposhta. Curiosamente, até 2014 Boris vivia em Eupatória e após a ocupação russa da Crimeia foi forçado a mudar-se para Lviv.

Foto O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o novo selo Ukrposhta

“A filatelia ucraniana durante a guerra é um reflexo dos acontecimentos vividos pelo nosso Estado e pelo nosso povo”, disse na cerimónia Igor Smelyansky, director geral da Ukrposhta. “A frase que nos inspirou a criar o selo postal – ‘Русскій воєнний корабль, іді!’ no original, internacionalmente conhecida na versão inglesa ‘Russian warship, fuck you!’ – já se tornou um símbolo da indomabilidade da Ucrânia, dos voluntários e de todos os ucranianos na luta pelas suas terras e pela independência da Ucrânia. Estou certo de que os ucranianos e os nossos amigos estrangeiros terão o prazer de receber cartas com este selo. E hoje, neste formato, lembramos mais uma vez aos invasores que devem sair imediatamente da nossa terra e seguir o seu navio”.

Foto Ukrposhta

O selo foi emitido para pagamento de envios postais na Ucrânia e para envios para o estrangeiro. Com a mesma imagem foram também emitidos 20 mil envelopes.

Os selos podem ser adquiridos online através da loja da Ukrposhta.