Os 222 militares portugueses que na madrugada desta sexta-feira santa partiram para a Roménia numa operação de reforço da presença do flanco leste da Aliança Atlântica no âmbito da missão Tailored Forward Presence saíram do aeroporto de Figo Maduro a bordo de um aparelho da companhia portuguesa Euroatlantic, cujo contrato de aluguer foi de 196 mil euros. AO PÚBLICO, o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) explicitou que 90% do transporte militar da NATO é efectuado em meios comerciais.