7 dias, 7 fugas: Latitudes, visitas e sabores que o Judas amassou

Sábado, 16: Tondela a queimar o Judas

No ano passado, a tradição lá se foi cumprindo um pouco por todo o país, embora com adaptações simbólicas, por força dos constrangimentos pandémicos. Tondela, que desde 1996 erguia um imenso espectáculo de rua em nome da purificação das almas e da renovação das terras, optou por fazer em streaming um ritual de Queima e Rebentamento do Não Judas. Este ano, volta sentir o calor presencial das chamas que ardem entre o religioso e o pagão. Neste sábado, às 23h, com o Pavilhão Municipal como ponto de encontro, concretiza-se o projecto que tem envolvido a população nos últimos dias. O Judas vai mesmo rebentar. “Que leve com ele guerras e vírus, pobreza e desigualdades, poluição e desânimo”, são os votos da organização, da responsabilidade do Trigo Limpo - Teatro Acert.

Domingo, 17: em Silves, folar na serra

Outra tradição da quadra é saborear o folar, de preferência trocado entre padrinhos e afilhados. Em São Marcos da Serra (Silves), há anos que o doce tem honras de feira. A 24.ª edição não falta ao calendário de 2022 e põe na montra não só “o folar nas suas mais diferentes formas e sabores”, garante a autarquia, como outros produtos e saberes locais, representados em cerca de 30 expositores. Entre os dias 15 e 17 de Abril, à medida que o aroma a canela e erva-doce se sente na freguesia serrana, desenrola-se um programa com espaço para animação de rua, artesanato, cerimónias religiosas, uma exposição, jogos tradicionais, bailes, cantares e ranchos.

Segunda, 18: visitas excepcionais a Santa Clara-a-Velha

Para começar, uma visita guiada; para terminar, um sunset ao som de Chopin. É o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, a abrir as portas excepcionalmente – pela primeira vez desde Maio de 2020 e no meio das obras que está a sofrer – para celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma série de actividades gratuitas. As visitas guiadas, marcadas para as 10h30 e 16h30, prometem contar “algumas das histórias mais curiosas” do mosteiro e das Clarissas (recomenda-se inscrição prévia pelo e-mail mosteiro.scvelha@drcc.gov.pt). Às 11h, uma oficina pedagógica pergunta aos mais pequenos e às suas famílias O que faz o conservador restaurador?. O impacto do clima e das alterações climáticas sobre o património motiva um debate marcado para as 15h, Por fim, João Fuss pega na guitarra clássica para tocar música de Chopin na ambiência única do interior do monumento, às 18h. Celebrado a 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é este ano movido pelo tema Património e Clima e, como sempre, multiplica-se em centenas de actividades por todo o país, à escolha aqui.

Terça, 19: em Lisboa, golfinhos à vista

Os golfinhos estão de volta ao Tejo e, melhor do que esta notícia, só a possibilidade de os seguir rio fora. A pensar nisso, nas férias da Páscoa e na constatação de que “Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem”, o Oceanário relançou a ronda de passeios de avistamento dos cetáceos, em parceria com os skippers da academia Terra Incógnita. Ao longo de cerca de três horas a bordo de uma lancha, onde um biólogo marinho conduz a observação, vêem-se também outras espécies do estuário, “como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões”. A experiência pode ser marcada para qualquer dia da semana, até 30 de Setembro, com partida às 9h30, da Doca de Alcântara. Subir a bordo custa 48€ para crianças dos seis anos (idade mínima) aos 12 e 60€ para adultos.

Quarta, 20: o Norte pelo olhar de um brasileiro

Chama-se Christian Baes, é brasileiro e deixou-se encantar pelo Norte de Portugal. Em Janeiro de 2021, o cansaço do confinamento levou-o a descobrir, primeiro, o Parque Nacional Peneda-Gerês. Em Fafião iniciaria um périplo fotográfico de 14 meses que o levaria a percorrer seis distritos: Porto, Braga, Vila Real, Viseu, Bragança e Viana do Castelo. A noite foi sempre a companheira de eleição. O resultado está à vista, nas 26 fotografias que cobrem as paredes do bar/espaço cultural Dona Mira, no Porto. O roteiro “contempla inúmeras paisagens, monumentos históricos e pontos de interesse, com o objectivo de apresentar, de forma poética e simbólica, parte da cultura e beleza da região”, sublinha a nota de imprensa. Noites do Norte está patente até 21 de Maio, de segunda a sexta, das 12h às 22h, e aos sábados, das 10h às 22h.

Foto Christian Baes

Quinta, 21: Óbidos a folhear Latitudes

De glória devolvida enquanto capital do Natal, do chocolate e dos livros, depois das pausas a que a pandemia obrigou, Óbidos retoma também o festival para onde convergem a literatura e os viajantes. O Latitudes folheia-se entre 21 e 24 de Abril, com apelos à medida dos mais viajados, dos simples curiosos e também daqueles que só procuram bons motivos para sair de casa. Na mala desta quarta edição cabem muitos livros, mas também exposições, conversas, oficinas, filmes, palestras, vinho, gastronomia, caminhadas, ilustrações feitas ao vivo e espectáculos de música, dança e teatro. A ideia é “viajar, por terra, céu e mar, embarcando nas livrarias, museus, escolas, hotéis ou parques” convida a autarquia do burgo medieval, “saboreando pequenos mistérios, grandes segredos, confissões, reflexões e narrações, à mesa de um fim de tarde”. A entrada é geralmente livre e as páginas do programa estão à mão aqui.

Sexta, 22: a tigelada que em Figueira se confeccionou

Em nome da diversidade gastronómica das Aldeias do Xisto, Figueira (Proença-a-Nova) preparou toda uma ementa para conhecer de perto os sabores locais – tão de perto que até vai ao lume pelas próprias mãos do forasteiro. A experiência passa por aprender a confeccionar tigeladas e deixá-las a cozer no forno comunitário, enquanto se parte para uma visita guiada por “ruelas e quelhos labirínticos”. No regresso, o almoço na Casa Ti’Augusta vem apetrechado de iguarias como queijo de cabra, afogado da boda, plangaio ou maralho, com a dita tigelada para sobremesa. Junta-se um pequeno-almoço no claustro do Convento da Sertã Hotel, o local das pernoitas, e fica composto o passeio. Pode ser agendado de 22 e 24 a Abril ou de 29 de Abril a 1 de Maio e fica a 125€ por pessoa. Noutras aldeias, há outras experiências à espera.