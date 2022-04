Escapadelas de Páscoa? Eis 20 boas ideias de última hora

Vouguinha pascoal

Quer apenas um passeio de umas horas? Ora cá está um sobre carris. Nos dias 15 e 16, a CP assinala a quadra com uma viagem especial do Comboio Histórico do Vouga, a única linha de via estreita da rede ferroviária nacional. Partida das estações de Aveiro (às 9h) e de Águeda, num percurso até Macinhata do Vouga. À chegada os passageiros são recebidos por um grupo de cantares populares e uma mostra de produtos regionais e poderão ainda visitar o Museu Ferroviário. A viagem de regresso está marcada para as 12h15. Bilhetes a 35€/adultos e 25€/crianças dos 4 aos 12 anos. Informações no site ou pelo telefone 808 109 110

A passear por Trás-os-Montes e Douro

Caminhada na Serra do Marão, viagem de comboio pela linha do Douro, passeio de barco rabelo, canoagem e passadiços do rio Corgo, são os pontos altos deste passeio por Trás-os-Montes e Douro. Saída de Lisboa no dia 14 de Abril. Preço 430€ (com transporte incluído acresce 75€), com alojamento de três noites, três jantares, canoagem, viagens de comboio e barco, provas de vinhos, caminhadas e visitas mencionadas no programa. Site

Trekking no Sistelo. Arcos de Valdevez

No fim-de-semana de 7 a 10 de Abril, junte-se à Green Trekker e vá explorar os trilhos do Sistelo e o imponente Glaciar do Alto Vez. O programa contempla estadia de três noites no Ribeira Collection Hotel em Arcos de Valdevez, pequeno-almoço, jantar, três passeios pedestres com guia, chá e bolachas durante as caminhadas. Este desafio requer experiência em caminhada e boa condição física. Preço: desde 300€/pessoa em quarto duplo e 380€ em quarto individual. Site

Caminhada na Serra de Arga

Para festejar a Páscoa na natureza, a Green Trekker propõe uma caminhada em autonomia na Serra de Arga, um maciço montanhoso inserido na Rede Natura 2000. Preço: 130€/pessoa, com guia e seguro. De 14 a 16 de Abril. Site

Foto Arcos de Valdevez, Aldeia de Sistelo Gonçalo Dias

Páscoa deluxe à Vidago

Festeje a Páscoa em família ou com amigos no histórico e imponente Vigado Palace Hotel. Tarifas desde 784€ em quarto duplo, para duas pessoas. Inclui duas noites de alojamento, pequeno-almoço, chá e almoço buffet no domingo. Válido de 14 a 18 de Abril. Site

Porto: à caça chick&basic

O Chic&basic Gravity – hotel minimalista com muitos elementos suspensos ao contrário “que pretendem desafiar a lei da gravidade” – apresenta uma iniciativa inédita para esta Páscoa e todo o mês de Abril: os hóspedes são convidados a “caçar” ofertas e a ganharem prémios (refeições, cocktails, estadias, descontos, entre outros), basta que encontrem os ovos digitais, espalhados pelo hotel. Tarifas desde 176€ em quarto duplo com pequeno-almoço. Site

Porto: a Páscoa do Infante Sagres

O emblemático e histórico hotel Infante Sagres, convida-o a desfrutar uns dias na cidade com preços a partir de 241€ para estadia de três noites, pequeno-almoço e almoço de Páscoa. Entre os dias 15 e 18 de Abril. Pode optar só pelo almoço com um custo de 65€ para adulto e 32,50€ para crianças dos 4 aos 12 anos e gratuito para crianças até aos 3 anos. Site

De visita às Aldeias Históricas de Portugal

Circuito em autocarro de turismo pelas Aldeias Históricas de Linhares da Beira, Folgosinho, Castelo Mendo, Almeida, Sortelha, Belmonte, entre outras. Preços desde 650€/pessoa em quarto duplo. Inclui quatro noites de alojamento em regime de pensão completa, bilhete de comboio Alfa Lisboa/Aveiro e Porto/Lisboa, entradas em monumentos e guia. De 12 a 17 de Abril. Site

Foto Hotel Vidago Palace nelson garrido

Oliveira do Hospital tem Aqua

O programa é de luxo no Aqua Village Health Resort & Spa e começa com tarifas a 460€/pessoas, para estadias de 15 a 17 de Abril, a dois ou em família. Inclui estadia, massagens, menus de degustação, banhos de jacuzzi, menus de degustação de pratos e harmonização de vinhos. Site

Nos Traços D’Outrora de Vale de Cambra

No turismo rural Traços D’ Outrora, em Vale de Cambra, Aveiro, os hóspedes são convidados a experienciar hábitos e costumes de aldeia, como fazer pão em forno de lenha, dormir em casa de pedra, fazer caminhadas e descobrir a aldeia e a sua envolvência. Preço: 90€/pessoa. Site

Lágrimas de Páscoa, Coimbra

Com um programa para dois adultos e duas crianças (-12) desde 599 euros, o Hotel Quinta das Lágrimas propõe a estadia e inclui actividades em família, como a caça ao ovo nos jardins e a visita ao Portugal do Pequenitos ou piquenique nos jardins. Inclui duas noites de estadia quarto duplo deluxe , pequeno-almoço VIP de Páscoa no quarto à chegada e almoço de Sábado Aleluia no Restaurante Pedro&Inês. Almoço de Páscoa também disponível para visitantes (40€ por adulto, crianças entre os 5 e os 10 pagam metade). Inclui outras ofertas e propostas. Site

Uma casa na árvore: Ferrel, Peniche

Aventure-se a dormir numa casa na árvore. O glamping ecológico Bukubaki Eco Surf Resort, localizado em Ferrel, convida-o para uma aventura de três dias para desfrutar da natureza e do mar e dormir em casas na árvore e tendas canadianas. Preço: desde 80€ para uma estadia de duas noites e pequeno-almoço. De 9 a 11 de Abril. Site

Foto Casas de Pedra Traços d' Outrora dr

Vimeiro, Lourinhã: Golf Mar

De 15 a 17 de Abril festeja-se a Páscoa no Hotel Golf Mar, no Vimeiro, que inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço, dois jantares e acesso ao Kids Club com actividades especiais, música ao vivo, acesso à piscina aquecida, ginásio e sauna. Pode ainda escolher actividades como baptismo a cavalo, BTT, escalada, rapel, entre outras. Preços a partir de 300€ para duas pessoas e uma criança até aos 11 anos. Site

Páscoa Marriot em Lisboa

Lisbon Marriot Hotel tem pacote especial para a Páscoa com tarifas desde 239€ em quarto duplo/por noite, para duas pessoas, com pequeno-almoço e brunch e a partir de 369€ tarifa para dois adultos e duas crianças (até aos 12 anos), em dois quartos comunicantes. O brunch custa por 36€/pessoa. Com serviço de take-away. Site

Design e luxo em Tróia

Para proporcionar dias memoráveis nesta quadra festiva, o Tróia Design Hotel, oferece estadia de duas noites com pequeno-almoço, buffet almoço de Páscoa e caça aos ovos para os mais pequenos, com tarifas desde 236€/noite, para família de dois adultos e criança até aos dois anos e 213€/noite, para um pacote de três noites. Site

Herdade da Matinha, Cercal do Alentejo

Não falta entretenimento e aventuras para quem escolha a Herdade da Matinha para uma escapada de Páscoa a partir do dia 13: preços desde 193€/noite para dois adultos e um bebé até dois anos. Estadia com pequeno-almoço e almoço (38€) e actividades como caça aos ovos, aulas de ioga (15€), massagens de relaxamento (80€), passeio a cavalo (40€), caminhadas (45€ a 60€). Site

Foto Herdade da Matinha luís maio

Herdade da Malhadinha, Albernoa, Beja

Quatro dias de magia num programa inspirado nas aventuras de Astérix e Obélix, é a sugestão da Herdade da Malhadinha para esta Páscoa: especialidades gastronómicas recriadas (pratos preferidos do Obélix); chá das cinco (inspirado nas poções mágicas do Panoramix); actividades desportivas (torneio de ténis, arco e flecha e paintball); sessão de cinema do primeiro filme de adaptação das obras e caça aos ovos. Preços desde 1000€/pessoa, 375€ dos 7 aos 12 anos e 100€ dos 4 aos 6 anos. Site

​Páscoa no Convento, Évora

Não faltam actividades para todas as idades no programa de Páscoa do Convento do Espinheiro- aberto a pessoas não hospedadas no hotel – jantar menu Dia da Quaresma (38,50€/pessoa), prova de vinhos, música ao vivo, missa pascal, almoço (41,50€ e 45,50€, sem e com bebidas por pessoa) e caça ao ovo. Site

Carvoeiro, Algarve: Rocha Brava

O Rocha Brava Village Resort, no Carvoeiro, dispõe de um pacote especial para aproveitar o esperado sol do Algarve. Tarifas desde 231€ para duas noites/dois adultos em T1 e 328€ para três noites. Inclui alojamento, pequeno-almoço e um jantar. Válido de 13 1 17 de Abril. Site

Porto Santo, Madeira

Férias em Porto Santo com preços a partir de 492€/pessoa em quarto duplo. Voo à saída de Lisboa de 7 a 10 de Abril e estadia de três noites em hotel com pequeno-almoço. Site