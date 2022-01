Vidago Palace Hotel: o ar do tempo fica-lhe mesmo bem

Tem mais de um século, este hotel que nasceu com a bênção de D. Carlos para ser “a estância termal mais luxuosa da Europa”. O rei não chegou a vê-lo, mas por aqui se deleitaram, entre tratamentos com água mineral natural e longos passeios no bosque, altas figuras da aristocracia. Entretanto ganhou um spa com assinatura Pritzker e a consultoria de um chef Michelin. E tudo se casa na perfeição.