Isabel II marca presença na cerimónia em memória do príncipe Filipe

Além dos membros seniores da família real, marcam ainda presença outras personalidades para honrar o legado do marido de Isabel II. Da lista de convidados, destaca-se a ausência do príncipe Harry.

A rainha junta-se à família na cerimónia em memória do príncipe Filipe, esta terça-feira, na Abadia de Westminster, confirmou o Palácio de Buckingham. O serviço está marcado para arrancar por volta das 11h.

Esta é a primeira aparição pública de Isabel II fora das suas residências, que tem estado recolhida no Castelo de Windsor, em alguns meses. Depois de um pequeno susto em Outubro, quando passou uma noite no hospital, em Fevereiro a monarca — a celebrar o jubileu de platina, ou seja, 70 anos de reinado — teve covid-19, ainda que com sintomas leves, o que a obrigou a cancelar uma série de compromissos.

Mas o evento desta terça-feira é diferente, já que se trata de uma homenagem ao marido, o príncipe Filipe, que morreu em Abril do ano passado, aos 99 anos. De acordo com a BBC, terão sido tomadas medidas especiais para garantir o conforto da monarca, de 95 anos, incluindo o encurtamento da cerimónia, que terá apenas 40 minutos. Isabel II entrará também pelas traseiras da abadia, ficando mais perto do seu lugar.

Além da rainha, também marcam presença o príncipe Carlos, a mulher Camila e os duques de Cambridge, William e Kate, regressados da viagem pelas Caraíbas. Espera-se também a presença do príncipe André, naquela que será a sua primeira aparição pública desde o acordo no caso de abusos sexuais. Da família, destaca-se a ausência do príncipe Harry, que não viaja da Califórnia, EUA, onde vive.

À família juntam-se representantes das mais de 700 organizações de beneficência que o duque de Edimburgo apoiava. Muitas das associações destinam-se a apoiar os jovens e dar-lhe mais oportunidades e há também uma ênfase na conservação e protecção ambiental. Nesse sentido, o momento contará com o naturalista britânico David Attenborough, assim como alguns líderes políticos.

No fundo, a cerimónia será o grandioso funeral a que o príncipe Filipe não teve direito. Em Abril passado, fruto das restrições impostas pela pandemia, apenas 30 pessoas puderam despedir-se do duque. A imagem de Isabel II sentada sozinha, de máscara, no funeral do companheiro de mais de sete décadas, está ainda bem presente.

O caixão do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu aos 99 anos de idade, é levado para a Capela de S. Jorge, em Windsor, no Reino Unido Reuters/POOL A rainha Isabel II e o príncipe André durante o funeral do príncipe Filipe na Capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor Reuters/POOL O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, a rainha Isabel II e o príncipe André durante o funeral do príncipe Filipe, na Capela de S. Jorge, Castelo de Windsor Reuters/POOL O caixão do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, estava coberto com a sua bandeira, com o brasão dinamarquês, a cruz grega, o Castelo de Edimburgo e as insígnias da família Mountbatten Reuters/POOL Membros da família real britânica assistem ao funeral do príncipe Filipe na Capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor Reuters/POOL O príncipe Carlos e a duquesa da Cornualha, Camilla, assistem ao funeral do príncipe Filipe, na Capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor, no Reino Unido Reuters/POOL A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no funeral do príncipe Filipe Reuters/POOL Membros da família real seguem o Land Rover especialmente modificado para transportar o caixão do príncipe Filipe, nos terrenos do Castelo de Windsor, no Reino Unido Reuters/POOL Militares cumprem um minuto de silêncio durante o funeral do príncipe Filipe nos terrenos do Castelo de Windsor, Reino Unido Reuters/POOL O carro funerário, um Land Rover especialmente modificado, foi seguido por um cortejo que incluiu os quatro filhos do duque de Edimburgo Reuters/POOL Membros das forças armadas carregam o caixão do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, durante o seu funeral em Windsor, no Reino Unido Reuters/POOL O príncipe Carlos e a princesa Ana seguem o carro funerário Reuters/POOL O cortejo incluiu os quatro filhos do duque, assim como os netos William e Harry, filhos de Carlos, e Peter Phillips, filho de Ana Reuters/POOL No topo do caixão estava uma grinalda de flores escolhida pela rainha Reuters/POOL A rainha Isabel II, num momento sozinha Reuters/POOL Kate, duquesa de Cambridge, no momento em que o cortejo fúnebre passa por si Reuters/POOL A mulher de Eduardo, Sophie, ladeada pelos filhos, Louise e James Reuters/POOL Fotogaleria PÚBLICO e Reuters

Invocando o amor do príncipe pelo mar e sua ligação às Forças Armadas, é a Banda da Marinha a dar música à cerimónia. Foi tudo pensado ao detalhe e as flores a decorar a Abadia de Westminster são, sobretudo, orquídeas, uma referência ao bouquet do casamento de Isabel II e do príncipe Filipe, em 1947, nesse mesmo local. O serviço é conduzido pelo reitor de Westminster, David Hoyle.