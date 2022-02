Isabel II, uma rainha que há 70 anos se divide entre a crença divina e a exigência humana

Há 70 anos que Isabel II suporta a coroa britânica. A menina que não nasceu para ser rainha detém, hoje, o recorde da quarta monarca com mais anos no poder (apenas mais quatro meses e chega ao segundo lugar). Mas a privilegiada posição nem sempre lhe trouxe alegrias.

A larga maioria dos britânicos e dos habitantes dos países da Commonwealth não se lembra de ter tido outro Chefe de Estado. E muitos esquecer-se-ão que Isabel II, nascida Elizabeth Alexandra Mary, a 21 de Abril de 1926, nem era suposto ter subido ao trono, uma missão que acabaria por abraçar com uma devoção muitas vezes confundida com falta de confiança no seu primogénito, o príncipe herdeiro Carlos — teoria que ganhou força no meio dos escândalos que o envolveram na década de 1990, quando não apenas se divorciou como falou (quase) abertamente sobre isso, numa desastrosa entrevista televisiva.