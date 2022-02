Príncipe André chega a acordo com Virginia Giuffre em caso de abusos sexuais

A batalha legal entre o príncipe André e Virginia Giuffre, a mulher que o acusava de abusos sexuais, parece ter chegado ao fim. O filho de Isabel II e a advogada de 38 anos terão chegado a um acordo, segundo documentos do tribunal a que o New York Times teve acesso. Os termos de acordo não são públicos e desconhece-se o valor que o príncipe terá de pagar à queixosa. Recorde-se que graças ao escândalo de abusos sexuais, o filho da rainha não só deixou de ter deveres reais, como também perdeu, em Janeiro deste ano, o título de “alteza real” e as honras militares.

Além do valor acordado que pagará a Virginia Giuffre, os advogados do duque de Iorque avançaram, em comunicado, que este pretende, ainda, fazer “uma doação substancial” a uma associação que apoie “os direitos das vítimas” de abusos sexuais. Apesar de ter chegado a acordo, o príncipe André não admitiu nenhuma das acusações feitas pela queixosa. A notícia de que ambas as partes chegaram a um consenso surge apenas algumas semanas antes da data em que André deveria ser chamado a depor, questionado sob juramento pelos advogados de Giuffre.

No comunicado desta terça-feira, a equipa legal do príncipe aproveitou para sublinhar, uma vez mais, que André “lamenta a sua associação com Jeffrey Epstein”, já que “como se sabe”, o magnata financeiro “traficou inúmeras jovens ao longo dos anos”. O duque de Iorque “elogia”, ainda, “a coragem de Giuffre e das outras sobreviventes de se defender a si próprias”.

Os elogios agora feitos por André a Virginia Giuffre contrastam com as várias tentativas feitas pelos seus advogados para anular as acusações e descredibilizar a vítima. Primeiro, pretendiam arquivar o caso por a queixosa residir fora dos Estados Unidos. Mais recentemente, no início de Janeiro, a defesa lembrou um acordo de 2009 celebrado entre a advogada norte-americana e Jeffrey Epstein, que protegia quaisquer possíveis envolvidos de responsabilização. Agora, o duque de Iorque assegura que nunca teve intenção de “denegrir o carácter” da queixosa e “reconhece que esta possa ter sofrido tanto como vítima de abusos sexuais, como pelos ataques públicos injustos”.

O segundo filho de Isabel II tem negado constantemente todas as acusações da advogada de 38 anos. Na polémica entrevista dada à BBC, em 2019, sobre o envolvimento com Jeffrey Epstein, afirmou não se lembrar de conhecer Giuffre. Mesmo quando lhe foi apresentada uma fotografia ─ incluída como prova na queixa ─ que tirou com a jovem, o duque de Iorque disse simplesmente que não se lembrava de a ter tirado.​

O caso de abusos sexuais tem abalado a monarquia inglesa (mesmo em tempo de festa, com Isabel II a celebrar o jubileu de platina, depois de 70 anos no trono). Face à pressão que se vinha sentir, a monarca retirou os títulos reais ao segundo filho ─ que se dizia ser o seu favorito ─, assegurando também que não seria a Coroa a pagar o processo legal a decorrer nos Estados Unidos.