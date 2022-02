Rainha Isabel II tem covid-19 e sintomas leves

A rainha Isabel II, de 95 anos, tem covid-19. A informação foi confirmada este domingo pelo Palácio de Buckingham que avança que a monarca apresenta sintomas leves “parecidos com os de uma constipação” e irá continuar com as suas funções, ainda que em isolamento. O resultado chega dez dias depois de o filho, o príncipe Carlos, também ter testado positivo para a covid-19.

“Sua Majestade tem sintomas parecidos com os de uma constipação leve mas espera continuar o seu trabalho em Windsor durante a próxima semana. A rainha continuará a receber cuidados médicos e seguirá todas as directrizes apropriadas”, lê-se no comunicado de Buckingham.

O príncipe Carlos, 73 anos, que é herdeiro ao trono, teve um teste positivo a 10 de Fevereiro, dois dias depois de estar com a mãe no Castelo de Windsor. A duquesa da Cornualha e mulher do Príncipe Carlos também testou positivo à covid-19 na segunda-feira.

Tanto Carlos como Camila estão vacinados contra a covid-19 com três doses. Esta não é a primeira vez que Carlos é diagnosticado com covid-19: em Março de 2020, o primeiro na linha de sucessão ao trono foi uma das primeiras pessoas das casas reais europeias a ser infectado.

A 9 de Janeiro de 2021, foi anunciado que a rainha Isabel II tinha recebido a primeira dose da vacina de covid-19. Apesar de não existir informação oficial, o correspondente real da BBC, Nicholas Witchell, nota que a rainha também tem o esquema vacinal completo.

O anúncio deste domingo surge poucas semanas após a rainha ter celebrado o jubileu de platina: a 6 de Fevereiro, assinalaram-se os 70 anos de reinado de Isabel II que é a monarca com o reinado mais longo do mundo.

A saúde de Isabel II tem estado no centro das atenções desde que a monarca teve de passar uma noite no hospital, em Outubro, devido a uma doença que não foi divulgada. Na altura, a rainha foi aconselhada a descansar pelos seus médicos.