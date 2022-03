Fundação José Neves promove curso gratuito para ajudar a “lidar com crises”

É natural que se sinta mais ansioso e impotente ao assistir à crise humanitária que se vive na Ucrânia, sem grandes formas de ajudar. A Fundação José Neves acaba de lançar um curso gratuito na aplicação 29k, com o mote “Lidar com as crises”. Durante três lições é possível aprender algumas técnicas para lutar contra a ansiedade, com exercícios e meditação. A ferramenta, que pode ser descarregada para o telemóvel, está disponível em português, ucraniano e russo.

“A invasão da Ucrânia está a impactar negativamente todas as pessoas que, directa ou indirectamente, são afectadas pelo triste desenrolar de acontecimentos naquela região, com repercussões em toda a Europa e no mundo”, lamenta o presidente executivo da Fundação José Neves (FJN), Carlos Oliveira. O novo curso digital, explica a fundação em comunicado, pretende “ajudar todos os que se encontram no nosso país” e que “necessitam de apoio para lidar com situações de ansiedade, preocupação e medo provocados pela guerra”.

O apoio está à distância de um clique, de forma totalmente gratuita. São três lições que prometem “aumentar a capacidade de lidar com desafios”, “praticar para enfrentar a situação como ela é” e “lidar com emoções e experiências difíceis”. O curso foi desenvolvido pelos psicólogos Daniel Ek, Björn Hedensjö e Jacqueline Levi do Insituto Karolinska, a universidade sueca — de onde é oriunda a Fundação 29k, parceira da Fundação José Neves.

Foto DR

A primeira aula do curso, com a duração de 40 minutos, tem por objectivo quebrar o ciclo da ansiedade e começa com um momento de respiração consciente. A duas aulas seguintes, com 20 minutos cada, dedicam-se à consciencialização de o que não podemos mudar e à acção, como continuar com a vida “numa direcção com significado”, lê-se na aplicação.

O curso pode ser feito a qualquer momento e em qualquer ritmo na aplicação da FJN, que se dedica a fortalecer o equilíbrio emocional e o bem-estar dos portugueses, combinando a tecnologia e a psicologia. Na plataforma há mais cursos disponíveis ligados ao desenvolvimento pessoal, orientados por embaixadores e especialistas, em formato de vídeo, de meditação e áudio.

Entre os embaixadores portugueses destacam-se a apresentadora e embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) Catarina Furtado, a apresentadora Fátima Lopes, a administradora da Galp e do Grupo Amorim, Paula Amorim, e Luís Portela da farmacêutica Bial. Há, ainda, a possibilidade de organizar conversas em grupo para partilha de experiências.

Apresentada em Junho do ano passado, a aplicação enquadrada na missão de promover o desenvolvimento pessoal da Fundação José Neves, criada por José Neves, empreendedor e fundador da Farfetch, o projecto é focado no conhecimento e divide-se entre a 29k, a plataforma Brighter Future — uma base de dados que permite comparar informação de mais de quatro mil cursos e formações — e o programa de bolsas de estudo ISA.