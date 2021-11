Apresentadora Fátima Lopes regressa à SIC após 11 anos na concorrência

Fátima Lopes deixou a TVI no início do ano. Vai apresentar gala em nome de Sara Carreira, segue-se “um grande formato” e outros projectos.

A apresentadora Fátima Lopes vai regressar à SIC a 1 de Dezembro, encetando assim o que o canal descreve como “uma nova colaboração”, após 11 anos de ausência passados na concorrente directa TVI. Fátima Lopes, grande aposta de Emídio Rangel no lançamento da SIC, abandonou o canal em 2010 para se tornar um dos rostos do “daytime” da TVI, acompanhando a sua ascensão à liderança de audiências. Em Janeiro deste ano, sob a direcção de Cristina Ferreira, abandonou o canal de Queluz de Baixo e ruma agora de novo à casa onde se estreou na televisão.

Fátima Lopes vai apresentar a 1.ª Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira no dia 1 de Dezembro, informa a SIC em comunicado enviado na manhã desta terça-feira às redacções. “A partir desta data dar-se-á início a uma nova colaboração com o canal, que será pontuada com diferentes momentos, estando já prevista uma temporada de um grande formato, para além de outros projectos e iniciativas a anunciar oportunamente”, lê-se no mesmo texto.

A transferência é um novo momento na dança de cadeiras entre os canais, que têm trocado contratações e rostos na ficção e no entretenimento nos últimos três anos — que coincidem com a mudança na liderança das audiências na televisão portuguesa e que se agigantaram com, primeiro, a contratação de Cristina Ferreira para a SIC em 2018 e, depois, com o regresso da apresentadora e uma das figuras mais poderosas dos generalistas à TVI. O ano de 2021 tem sido rico em transferências e Fátima Lopes, que também enveredou pela escrita, esteve há dias esteve na TVI, mas como entrevistada de Manuel Luís Goucha, é o rosto mais recente do braço de ferro entre os dois canais privados.

Daniel Oliveira, director-geral de entretenimento da Impresa e director de programas da SIC, é citado no mesmo comunicado dizendo que Fátima Lopes “é um dos grandes nomes da televisão em Portugal. Pode e sabe fazer todos os registos e vive um momento especial da sua vida, de concretização profissional e confiança, que a torna uma mais-valia para a SIC, num regresso a casa que acontece no momento certo. Os 30 anos da televisão privada em Portugal e da SIC em particular, não dispensam um dos seus principais rostos”. A apresentadora enfatiza também a aproximação da data redonda e o regresso às origens: “Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional.” E acrescenta que este regresso tem “um significado muito especial”, sobretudo, para conduzir a gala em nome da filha do cantor Tony Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação, “e fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC”.