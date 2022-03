Nova associação de ucranianos quer trazer milhares de refugiados para Portugal

Uma nova associação de imigrantes ucranianos em Portugal pretende resgatar milhares de refugiados na Polónia que queiram vir para o nosso país. A Help ukrainians nasceu no sábado passado, já tem sede aberta no bairro das Olaias, em Lisboa, e os seus responsáveis dizem já ter enviado 20 camiões TIR com ajuda humanitária e mais 450 quilos por via aérea para o país invadido pela Rússia. O próximo passo é enviar 20 autocarros de transporte de passageiros para a Polónia para resgatar refugiados.

O objectivo primeiro da nova associação é “ajudar todos os ucranianos afectados pela guerra”, quer estejam no país de origem, quer estejam refugiados nos diversos países que os estão a apoiar.

Quer ainda ser o centro de todas as associações e autarquias que estão a recolher ajuda para enviar para a Ucrânia.

“Estamos em contacto com o Governo português, com a embaixada da Ucrânia em Lisboa, com autarquias e com todos os que estão a recolher ajuda para que todos possamos funcionar como um corpo único. Os esforços concentrados ajudaram de forma mais eficaz os que estão a precisar de ajuda”, afirmou ao PÚBLICO Mikhaylo Shemly, membro do gabinete de crise da Help ukrainians.

A organização está agora a contactar refugiados na fronteira do país invadido com a Polónia de forma a organizar uma lista de refugiados que pretendem vir para Portugal. “Assim que essa lista estiver completa e tenhamos autorização do Governo para trazer refugiados, enviaremos 20 autocarros para resgatar essas pessoas que estão a passar muitas dificuldades nos campos de refugiados”, acrescenta Shemly.

Outra das frentes em que a associação está empenhada é em identificar famílias que estejam dispostas a receber refugiados em suas casas, ou que tenham habitações disponíveis para ceder aos ucranianos que queiram vir para Portugal.

“Temos já identificadas várias pessoas que querem receber os refugiados e também a disposição de cedência de casas”, explica o membro do gabinete de crise.

A associação está ainda a receber todo o tipo de ajuda para enviar para Ucrânia – “recolhemos toneladas todos os dias” –, mas está com falta de voluntários para organizar a ajuda a chegar. “Toda a gente que se quiser juntar a nós só tem de aparecer. Toda a gente, não temos limites. Toda a ajuda é pouca”, afirma Mikhaylo Shemly.