Governo corta 2,4 cêntimos no ISP do gasóleo e 1,7 no da gasolina

O Governo vai cortar 1,7 cêntimos no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) da gasolina e 2,4 cêntimos no ISP do gasóleo para mitigar a subida do preço do gasóleo e da gasolina que, a partir da próxima semana, deverão encarecer 16 e 11 cêntimos, de acordo com os pressupostos do Governo.

Este corte no ISP será aplicado a partir de segunda-feira, 14 de Março e vigorará por uma semana, até dia 21, ao abrigo do mecanismo que o Governo criou para atenuar, por via fiscal, o impacto da subida do preço do crude nos mercados internacionais.

A medida foi anunciada na passada terça-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, depois de uma reunião com os parceiros sociais. Mas faltava saber a fórmula, que vai constar numa portaria do Governo que ainda esta sexta-feira vai ser publicada, e faltava saber qual o corte no ISP da próxima semana, valor que acaba de ser revelado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes reconheceu o enorme impacto da escalada dos preços sobre as famílias e confirmou que, no pressuposto de que na próxima semana haverá um aumento de 11 cêntimos e 16 cêntimos na gasolina e no gasóleo, respectivamente, o corte no ISP correspondente será de 1,7 cêntimos no primeiro caso e 2,4 cêntimos no segundo.

O líder do PSD reagiu a esta proposta com uma mensagem no Twitter: “A redução do ISP pelo valor do aumento extraordinário da receita de IVA para que eu alertei, não deve ser só a partir do preço actual, tem de ter em conta o preço médio de 2021. É o mínimo que o Governo deve fazer, face à enorme carga fiscal que criou sobre os combustíveis.”

A partir de agora, com este novo mecanismo e enquanto durar a crise dos combustíveis, o valor do ISP vai ser revisto todas as sextas-feiras e o valor a cobrar será ajustado em função da variação dos preços do combustível nas estações de abastecimento. A solução do Governo, que diz que não pode actuar sobre o preço em si, é intervir no plano fiscal. Como também não pode reduzir a taxa de IVA, pretende devolver aos condutores o acréscimo de receita por litro que o Estado arrecadará devido à subida dos preços. Essa compensação será feita num corte proporcional no ISP.

Assim, quanto mais o preço nas bombas sobe, menos ISP o Estado vai cobrar porque ganha mais no IVA. Pelo contrário, se o preço nas bombas desce, mais ISP será cobrado porque a receita do IVA desce. O objectivo, como explicou o secretário de Estado esta tarde numa conferência de imprensa, é conseguir uma neutralidade fiscal que não agrave ainda mais a factura das famílias com os combustíveis.

Grosso modo, o Estado ganha mais 1,2 cêntimos em IVA por cada oito cêntimos de aumento no preço dos combustíveis. A conta é simples de fazer – Mendonça Mendes insistiu na transparência da solução proposta. Se o aumento for de quatro cêntimos, o corte no ISP será de 0,6 cêntimos, devolvendo-se aos condutores o acréscimo de IVA que resulta da subida dos preços

Portanto, a cada semana, enquanto durar este choque de preços nos produtos petrolíferos e refinados, o Governo fará as contas à sexta-feira, e publicará uma portaria, que entra em vigor na segunda-feira seguinte e terá a validade de sete dias.

Nesta semana inaugural deste mecanismo, o Governo estimará a variação de preços com base em três pressupostos: a evolução da cotação do barril de Brent, que serve de referência ao mercado europeu; a evolução do mercado de futuros de produtos refinados; e o comportamento normal do mercado – que como o próprio executivo admite é algo mais “subjectivo”.

Mas a partir da segunda semana deste mecanismo, e para eliminar essa subjectividade, o Governo estimará a evolução do ISP ajustando as estimativas dos preços aos dados reais do mercado nacional. Para isso, tomará em conta os preços médios que a Direcção-geral de Energia e Geologia publica à terça-feira.

Não há neste momento qualquer previsão sobre quanto tempo vai durar esta revisão semanal do imposto. O Governo salienta que a incerteza da guerra na Ucrânia, que é um dos fenómenos a pesarem no comportamento dos mercados energéticos na Europa, aconselha a manter o apoio às famílias pelo tempo que for necessário, alegando que nem pode actuar directamente sobre os preços nem pode, nesta altura, baixar a taxa de IVA nos combustíveis, que é de 23%. Isso poderá acontecer no futuro, se a Comissão Europeia autorizar os Estados-membros a aplicar taxas reduzidas, um cenário que já está em cima da mesa em Bruxelas.

Como o ISP é definido dentro de um intervalo, isso significa que a revisão semanal tem de ser feita dentro do limite mínimo e máximo deste imposto. A margem de variação para o gasóleo é de 17 cêntimos e a da gasolina é de 29 cêntimos. Se os preços na bomba subirem de tal forma que o corte acumulado no ISP empurre este imposto para baixo do limite mínimo, o Governo admite que estará disponível para violar esse limite. Certo é que este ajustamento semanal no valor do ISP acumulará com a descida deste imposto decidida em Outubro de 2021.

Nessa altura, houve uma redução extraordinária de dois cêntimos do ISP da gasolina e de um cêntimo no do gasóleo. A medida foi inicialmente pensada até 31 de Janeiro deste ano, mas acabou por ser prolongada por mais três meses, até 30 de Abril.

Autovoucher com 400 mil novos inscritos

Paralelamente a esta medida, manter-se-á em vigor o Autovoucher, que registou 400 mil novas inscrições desde que o Governo aumentou de cinco euros para 20 euros o limite máximo deste apoio mensal. Como este benefício exige a inscrição prévia na plataforma criada para a gestão do Ivaucher, durante a pandemia, houve uma autêntica correria de novas inscrições na última semana.

Antes da subida do apoio do Autovoucher, lançado inicialmente em Novembro de 2021 e criado para durar cinco meses (terminaria no fim de Março), estavam inscritos 1,6 milhões de contribuintes. Agora contabiliza dois milhões. O Governo já disse que vai manter este programa pelo tempo que for necessário.

A primeira versão concedia um apoio máximo de cinco euros, que eram creditados na conta bancária dois dias úteis após o primeiro abastecimento do mês. O valor corresponde a um desconto de dez cêntimos por litro no preço do combustível, com o tecto de 50 litros de abastecimento por mês por contribuinte inscrito na plataforma.

Na segunda versão do Autovoucher, criada para durar o mês de Março, as regras mantêm-se mas do valor do apoio salta de dez cêntimos por litro para 40 cêntimos por litro, mantendo-se também o limite máximo de 50 litros por mês por contribuinte.

É muito provável que o Governo garanta condições para que o Autovoucher possa ser estendido até ao fim de 2020, admitiu o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O que não se sabe é se mantém o apoio mensal de 20 euros.

Tudo vai depender da resposta da evolução dos preços, o que por sua vez determinará quer a longevidade quer o valor do apoio, que pode manter-se nos 20 euros, actualmente em vigor, ou assumir qualquer outro valor, incluindo regressar aos cinco euros iniciais.