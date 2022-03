Governo vai devolver ISP para atenuar aumento dos combustíveis

O Governo vai criar um novo mecanismo para atenuar o impacto da subida dos preços dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia. À saída da reunião com os parceiros sociais, o primeiro-ministro, António Costa, disse esta terça-feira que, a partir da próxima sexta-feira, o Governo fará as contas de modo a devolver no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) o acréscimo de receita que o Estado irá arrecadar em IVA por causa da escalada dos preços.

Exemplificando, se o Governo ganhar mais cinco cêntimos por litro em IVA, então passam a ser devolvidos os mesmos cinco cêntimos através de um corte no ISP, para tornar fiscalmente neutro a variação do preço. Isto não coloca os portugueses a salvo de mais aumentos, apenas garante que a factura não se agrava ainda mais por causa de efeitos fiscais.

“A receita do ISP é totalmente insensível ao custo da gasolina e do gasóleo porque é um valor fixo. A receita fiscal que varia em função do preço é a do IVA. Portugal não pode ter neste momento nenhuma alteração da taxa de IVA, porque esta carece de autorização europeia e porque a alteração implica uma lei da Assembleia da República, o que, como sabemos, não é possível, porque estamos numa situação em que a Assembleia da República não está em pleno funcionamento”, começou por justificar António Costa.

“Por isso o que é possível é, à sexta-feira, estimar o preço dos combustíveis para a semana seguinte e sabendo isso sabemos qual é o aumento previsível da receita do Estado em IVA e devolveremos esse montante pela redução do ISP para a semana seguinte. Admitamos que a receita de IVA aumenta em cinco cêntimos então nos reduzimos o ISP em cinco cêntims na semana seguinte”, acrescentou.

Em Outubro, o Governo já tinha anunciado a redução de dois cêntimos no ISP sobre a gasolina e de um cêntimo no gasóleo, tendo a medida vigorado até 31 de Janeiro.

António Costa anunciou também que o Autovoucher no valor de 20 euros, introduzido esta semana, será para durar enquanto for necessário. A medida foi criada para Março, mas o primeiro-ministro esclareceu que só não foi anunciado com um prazo mais longo por causa da incerteza que rodeia neste momento os mercados de diversos produtos.

No gás de botija, a novidade é que o Governo estender a todos os beneficiários da tarifa social de electricidade um subsídio de dez euros por garrafa.

Para as empresas, António Costa recuperou o anúncio de medidas de execução imediatas e propostas que vão precisar de um consenso mais alargado na União Europeia. Para ajudar no imediato, o Governo vai pegar em 150 milhões de euros do Fundo Ambiental para reduzir a tarifa de acesso às redes de electricidade para empresas industriais.

No patamar das medidas que precisam de luz verde da Comissão Europeia, Costa invocou a necessidade de uma suspensão temporária das normas da concorrência em matéria de ajudas de Estado, para poder apoiar directamente o preço e o custo das empresas industrias sobretudo aquelas que são fortemente consumidora de energia. Em segundo luar, “tal como nas vacinas” da covid-19, Costa referiu a aquisição conjunta na UE de bens como fertilizantes ou combustíveis. Por outro lado, referiu ainda esperar autorização para redução temporária do IVA sobre produtos energéticos, para que possa haver “uma redução transversal do custo efectivo” para os consumidores de energia.

Finalmente, referiu ainda a uma alteração temporária do mecanismo de formação do preço de electricidade. A ser aprovada por Bruxelas, esta decisão permitirá que o MWh (megawatt hora) “deixe de ser fixado pelo valor mais alto de produção” e passe a poder ser “ao preço normal de cada um, o que num país em que a electricidade tem 60% de fontes renováveis evitaria a contaminação” pela escalada geral do preço.