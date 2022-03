Desconto do Autovoucher alargado para 20 euros por consumidor

O valor máximo que cada consumidor pode receber através do Autovoucher vai ser alargado de cinco para 20 euros durante o mês de Março. Esta é uma das medidas que o Governo decidiu implementar para dar resposta à “escalada súbita, imediata e sem precedentes do preço dos combustíveis” que irá registar-se na próxima segunda-feira.

As medidas foram anunciadas esta sexta-feira pelo ministro das Finanças, João Leão, e pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. “A invasão da Ucrânia pela Rússia veio agravar de forma muito significativa a escalada dos preços da energia e, em particular, dos combustíveis. Na reunião de ontem dos ministros das Finanças da União Europeia, ficou decidido que a Comissão Europeia vai anunciar um pacote de medidas de orientação coordenadas para mitigar o aumento dos preços da energia. Acontece que, face à escalada súbita, imediata e sem precedentes do preço dos combustíveis, e sobretudo tendo em conta o aumento projectado já para a próxima semana, tivemos de agir de imediato”, começou por dizer João Leão.

É nesse contexto que o Governo avança com três medidas para apoiar as famílias. O mecanismo de devolução aos consumidores da receita de ISP obtida por via do preço dos combustíveis, que estaria em vigor até 30 de Abril, foi prorrogado até 30 de Junho. Também a suspensão do aumento da taxa de carbono, que iria prolongar-se até 31 de Março, irá, afinal, manter-se até 30 de Junho. Por último, durante o mês de Março, valor atribuído a cada beneficiário do AutoVoucher será aumentado, de forma extraordinária, de 5 para 20 euros por mês.

Lançado em Novembro do ano passado, o Autovoucher correspondia, originalmente, a um subsídio financeiro de até cinco euros por mês, através de um desconto de dez cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros mensais. É esse limite que é agora alargado durante o mês de Março, em que cada consumidor poderá receber um bónus num valor que pode ir até 20 euros.

Para já, detalhou o ministro das Finanças, estão inscritas neste programa 1,6 milhões de pessoas, tendo sido reembolsados 26 milhões de euros. A expectativa é que, com o alargamento do valor máximo que cada consumidor pode receber, haja mais pessoas a inscrever-se no programa.

Petróleo próximo dos 120 dólares

As medidas são anunciadas numa altura em que o preço do petróleo tem aumentado a ritmo acelerado, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Por esta altura, o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para o mercado europeu, está a valorizar quase 6% e a negociar na casa dos 116 dólares, havendo já vários analistas que esperam que esta matéria-prima possa chegar aos 150 dólares por barril em breve.

E se, nos primeiros dias após o início da guerra, esta escalada dos preços do petróleo não se reflectiu de imediato nos valores dos combustíveis, esse efeito já será, a partir de segunda-feira, evidente. De acordo com cálculos feitos pelo Jornal de Negócios, o preço da gasolina simples 95 poderá aumentar cerca de nove cêntimos na próxima semana, para 1,929 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá encarecer 19 cêntimos, chegando a 1,873 euros por litro.

A confirmar-se, essa deverá ser a subida mais acentuada de que há registo. Esta sexta-feira, o secretário-geral da Apetro, António Comprido, disse não ter “memória de ter havido uma subida tão grande”, associando este movimento à “situação de imprevisibilidade que resulta da guerra da Ucrânia”.