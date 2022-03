Acusado de apoiar Putin, primo da rainha Isabel II devolveu honra russa

O príncipe Miguel de Kent devolveu a Ordem da Amizade, uma das mais prestigiadas honras na Rússia, que recebeu do ex-presidente Dmitry Medvedev, em 2009, pelo seu trabalho em prol das relações anglo-russas.

“Posso confirmar que o príncipe Miguel de Kent devolveu a sua Ordem de Amizade russa”, disse um porta-voz do príncipe, de acordo com o Daily Express. “Não haverá mais comentários”, rematou.

A ligação do príncipe britânico à Rússia é de sangue, já que a sua avó materna era a grã-duquesa Helena Vladimirovna, filha do grão-duque Vladimir Alexandrovich, tio de Nicolau II, o último czar. Do lado do pai, é neto de Jorge V, também avô de Isabel II.

Além de falar russo fluentemente, Miguel de Kent é patrono da Câmara de Comércio Russo-Britânica e visita a Rússia com frequência desde o fim da União Soviética, em 1991. No entanto, as suas actividades já levantaram suspeitas no passado: em Maio, foi acusado de facilitar negócios com o Governo de Vladimir Putin, depois de dois repórteres se terem disfarçado de investidores sul-coreanos e lhe terem proposto contratar a sua influência real.

Depois de publicada a reportagem no Sunday Times, na qual se alegava que o príncipe, de 79 anos, tinha uma relação próxima com o Kremlin, foi emitida uma declaração: “O príncipe Miguel não tem qualquer relação especial com o Presidente Putin. Eles encontraram-se pela última vez em 2003 e ele não teve qualquer contacto com ele ou com o seu gabinete desde então.”

Olena and I are grateful to the Duke and Duchess of Cambridge @RoyalFamily that at this crucial time, when Ukraine is courageously opposing Russia's invasion, they stand by our country and support our brave citizens. Good will triumph. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Agora, a decisão do primo de Isabel II vai ao encontro das posições tomadas por vários membros da família real, alinhados com o Governo britânico na condenação à invasão da Ucrânia. A monarca fez um “generoso donativo" ao Comité de Emergência de Catástrofes, enquanto o príncipe herdeiro, Carlos, e a mulher se encontraram com membros da comunidade ucraniana em Londres.

Já o príncipe William e Kate Middleton deixaram palavras de apoio à Ucrânia numa declaração partilhada no Twitter, que não passou despercebida ao Presidente ucraniano. Na mesma rede social, Volodymyr Zelenskii agradeceu, também em nome da mulher, Olena Zelenska​, o apoio do “duque e da duquesa de Cambridge neste momento crucial”.