Zelenskii, de Presidente improvável a símbolo da resistência na Ucrânia

Em menos de três anos, o conto de fadas do cidadão ucraniano Volodimir Zelenskii — um humorista que fingia ser Presidente do seu país numa série de comédia, e que acabou por ser eleito para o cargo na vida real — transformou-se num pesadelo que o atirou para o centro de um dos períodos mais dramáticos da História moderna da Europa.

Zelenskii, de 44 anos, desempenhou o papel mais importante da sua vida na noite de quarta-feira, quando surgiu na televisão ucraniana para avisar que o país estava prestes a ser atacado e invadido pela Rússia. Ao apelo emocionado, em russo, para que Vladimir Putin recuasse à última hora, o Presidente ucraniano juntou uma declaração de firmeza que fez títulos um pouco por todo o mundo: “Quando nos atacarem, verão as nossas caras, e não as nossas costas.”

A cena não podia ser mais implausível aos olhos dos ucranianos até há bem pouco tempo, quando Volodimir Oleksandrovich Zelenskii, um humorista de sucesso no seu país, brilhava na televisão no papel de Vasil Holoborodko, um modesto professor de História, do secundário, que chega a Presidente da Ucrânia por causa de um vídeo viral em que surge a fazer um discurso inflamado contra a corrupção.

Antes de ter chegado à política, o momento mais crítico que Zelenskii teve de gerir aconteceu num dos episódios da série “Servo do Povo”, em que o Presidente ficcional da Ucrânia impede o seu Governo de criar uma conspiração para travar um protesto.

Forçado a aumentar o imposto sobre a venda de bebidas alcoólicas por pressão do Fundo Monetário Internacional, o Governo inventa uma queda iminente de um meteorito e consegue desmobilizar a manifestação. O diálogo que se segue — quando o Presidente Holoborodko pergunta aos ministros, furioso, como é que tinha surgido aquela ideia da queda de um meteorito — levanta o véu sobre a permanente tensão entre a Ucrânia e os seus vizinhos.

“Eu sugeri levantar a questão das duas línguas”, diz um dos ministros, referindo-se ao difícil debate, na Ucrânia, sobre a adopção do russo como segunda língua oficial nacional. “Também não é preciso chegar a extremos”, reponde o primeiro-ministro.

Da sátira à política

Nascido numa cidade no sudeste da Ucrânia, em 1978, numa família judia que falava russo em casa, Zelenskii trocou uma possível carreira de advogado ao abandonar a universidade, em meados da década de 1990, pela paixão do humor e da representação.

Com o seu colectivo de comédia, o Kvartal 95, fez parte da geração ucraniana que começou a pôr em causa a herança soviética que fazia da sátira política um pecado capital.

“A melhor forma de garantir que os ucranianos não se conformam com o estado das coisas é apresentar-lhes o absurdo da política num novo formato”, disse Zelenskii, em 2016, num artigo da revista Foreign Policy sobre o sucesso da sua série.

Eleito em Abril de 2019 com 73% dos votos, numa segunda volta em que se apresentou como o candidato de uma Ucrânia aberta e virada para o Ocidente — contra o candidato do sistema, o oligarca Petro Poroshenko —, Zelenskii não teve tempo para saborear a surpreendente vitória e a sua meteórica ascensão na política ucraniana.

Desde que a Ucrânia se tornara independente, em 1991, após o desmembramento da União Soviética, nenhum outro Presidente ucraniano tinha obtido um mandato tão expressivo e tão claro: à boleia de um esmagador apoio popular, Zelenskii assumiu a tarefa de encerrar o viveiro de oligarcas em que o país se tinha transformado nas três décadas anteriores, e de “deixar para trás os tempos de escuridão”, como prometera na campanha eleitoral.

No caminho de Trump

Logo no arranque do mandato, em Maio de 2019, o inexperiente Presidente ucraniano foi arrastado para a conturbada e impiedosa política de bastidores nos Estados Unidos.

Nessa altura, o então Presidente norte-americano, Donald Trump, tentava ligar a mal explicada contratação do filho de Joe Biden por uma empresa ucraniana, a Burisma, a alegações de corrupção que nunca tinham sido provadas — o que, por associação, envolveria o nome do seu adversário político num possível escândalo de corrupção internacional.

A trama seria exposta em Setembro de 2019, numa queixa de um funcionário do Governo norte-americano que daria origem ao primeiro processo de destituição de Trump, em Dezembro do mesmo ano (Trump seria absolvido da acusação no julgamento no Senado, em Janeiro de 2020).

A transição de Zelenskii de humorista para Presidente da Ucrânia, entre 2019 e 2020, foi angustiante e reveladora das dificuldades que aguardavam um líder inexperiente ensanduichado entre a Rússia de Putin e a América de Trump.

Durante dois meses, entre meados de Julho e 11 de Setembro de 2019, a Administração Trump congelou um pacote de quase 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, previamente aprovado pelo Congresso dos EUA, numa altura em que os combates prosseguiam nas províncias do Donbass, contra os separatistas pró-russos.

Dois anos mais tarde, em finais de 2021, o início das manobras militares russas na fronteira com a Ucrânia apanhou o Presidente ucraniano no seu pior período em termos de popularidade.

Com o passar do tempo, a imagem do líder que ia finalmente salvar a Ucrânia de uma permanente tensão consigo própria e com a Rússia — e, pelo caminho, ia livrar a Ucrânia dos oligarcas — foi-se perdendo num misto de inacção, lentidão nas medidas de combate à corrupção e numa obsessão com os seus índices de popularidade.