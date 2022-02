“Os oligarcas de Londres não vão ter onde se esconder”: Reino Unido exclui Rússia do sistema financeiro britânico

Boris Johnson anunciou “o maior pacote de restrições que a Rússia alguma vez viu”. Bens de oligarcas e empresas com ligação a Putin são congelados e as exportações em áreas estratégicas suspensas.

“Continuaremos, numa missão sem remorsos, a ‘apertar’ a Rússia na economia mundial, bocadinho a bocadinho, dia a dia”. Boris Johnson anunciou, esta quinta-feira, aquilo que considera ser “o maior pacote de restrições que a Rússia alguma vez viu”, em resposta à invasão russa da Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico descreveu o que é, na prática, um afastamento total de instituições russas da economia do Reino Unido, apertando novamente o cerco aos oligarcas e a outras figuras com ligações ao Kremlin e suspendendo exportações na área da tecnologia e de componentes para o processo de refinação de petróleo.

“Os oligarcas de Londres não vão ter onde se esconder”, afiançou Johnson.

Quais são as medidas anunciadas no Parlamento britânico?

Exclusão total dos bancos russos do sistema financeiro britânico

Impedir que empresas russas se financiem no Reino Unido ou contraiam empréstimos

Alargamento das sanções à Bielorrússia, pelo papel do país nos ataques russos

Congelar os bens a mais de 100 entidades e indivíduos que financiam o exército russo

Proibir a actividade da companhia aérea estatal russa Aeroflot no Reino Unido

Impor restrições às trocas comerciais

Implementar legislação que impeça a exportação de bens que podem ser usados para fins militares

Suspender a exportação de certos componentes tecnológicos

Criar uma célula para monitorizar cumprimentos das sanções

Boris Johnson garantiu que, na vertente económica das sanções, os Estados Unidos vão adoptar medidas semelhantes, de modo a sufocar a economia russa. Johnson alerta, porém, para a necessidade de os países europeus se libertarem da dependência do gás natural e petróleo provenientes da Rússia.

Na madrugada desta quinta-feira, Vladimir Putin deu a ordem para o início de uma invasão da Ucrânia, com uma série de ataques concertados que já atingiram Kiev, capital do país vizinho. As críticas internacionais contra as acções do Kremlin multiplicam-se, com Boris Johnson a deixar a garantia de que a união contra a Rússia é total.

“Na reunião do G7 desta tarde concordamos em trabalhar em uníssono para maximizar o preço económico a pagar por Putin por esta agressão”, adiantou.

As medidas apresentadas esta quinta-feira representam um endurecimento das sanções que já tinham servido de resposta à concentração de militares, tanques e artilharia na fronteira com a Ucrânia. Estas medidas receberam o apoio do Partido Trabalhista, com o Parlamento britânico a unir-se na reprovação aos ataques de Vladimir Putin.