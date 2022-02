Marido de Halyna Hutchins “furioso” por Alec Baldwin não assumir a culpa

O marido de Halyna Hutchins confessa que está “furioso” por o actor Alec Baldwin ter negado a sua responsabilidade pela morte da directora de fotografia, depois de o actor ter disparado uma arma que tinha balas reais, durante as filmagens do western Rust. Numa entrevista, a primeira desde que processou Alec Baldwin e o acusa de homicídio, Matt Hutchins foi questionado se tinha assistido à entrevista do actor, em Dezembro, quando aquele declarou que não era responsável pela morte de Halyna.

“Fiquei com tanta raiva de vê-lo falar sobre a morte de Halyna publicamente, de maneira tão detalhada e depois não aceitar qualquer responsabilidade depois de ter acabado de descrever a sua morte”, confessa numa promoção que foi vista na televisão, na quarta-feira, sobre a entrevista que irá para o ar no programa Today. Aaron Dyer, advogado de Baldwin, não comentou estas declarações.

Halyna Hutchins foi morta em Outubro de 2021, quando um revólver com o qual Baldwin ensaiava durante as filmagens no Novo México disparou atinginfo-a e também ao realizador Joel Souza, que ficou ferido.

A semana passada, foi entregue em tribunal uma acção de homicídio culposo contra o actor Alec Baldwin e outros, alegando que desconsideraram várias práticas padrão da indústria destinadas a manter os sets de filmagem seguros. A acção civil foi aberta no condado de Santa Fé, Novo México, em nome de Matthew Hutchins, marido de Halyna Hutchins, e do filho de 9 anos do casal. “O processo cita Alec Baldwin e outros responsáveis ​pela segurança no local de filmagem e cujo comportamento imprudente e corte de custos levaram à morte trágica e sem sentido de Halyna Hutchins”, declarou o advogado Brian Panish, em conferência de imprensa, em Los Angeles.

Na entrevista, foi ainda perguntado a Matthew Hutchins se considera que a maior parte da culpa pela morta de Kalyna é de Baldwin. “A ideia de que a pessoa que está segurar a arma não é responsável é absurda para mim”, respondeu.

Na semana passada, em resposta ao processo, o advogado do actor disse que Baldwin confiou na armeira, no departamento de acessórios e nos directores assistentes para garantir que a arma era segura.