Armeira processa fornecedor de adereços para o filme em que Alec Baldwin disparou tiro fatal

A armeira Hannah Gutierrez Reed, 24 anos, que supervisionava as armas usadas nas filmagens do western Rust processou o fornecedor de acessórios, na quarta-feira, alegando que a sua empresa distribuiu munições reais para as filmagens, onde o actor Alec Baldwin disparou uma arma que matou a directora de fotografia Halyna Hutchins, em Outubro passado.

De acordo com um processo que chegou ao tribunal estadual do Novo México, Hannah Gutierrez Reed pediu uma indemnização, não especificada, ao fornecedor de acessórios Seth Kenney e à sua empresa, a PDQ Arm and Prop LLC. O empresário não comentou esta decisão da armeira, mas em Dezembro, numa entrevista à ABC News, Kenney negou que as munições fossem da sua empresa.

O tiroteio de 21 de Outubro está sob investigação, pelas autoridades do Novo México. Este tirou a vida a Halyna Hutchins, considerada uma estrela em ascensão no seu trabalho, e feriu o realizador do filme, Joel Souza.

A jovem armeira, que seguiu os passos do pai, um dos armeiros mais conceituados em Hollywood, Theel Reed, diz que se lembra de carregar a arma com cartuchos rotulados como munições falsas, sacudindo a caixa para criar o som característico que esse tipo de cartuchos devem fazer. “Até onde Hannah sabe, a arma estava carregada com seis balas falsas”, diz o texto incluído no processo.

O processo diz ainda que durante um quarto de hora, a armeira deixou de ter controlo sobre a arma, uma vez que os ensaios eram dentro da igreja e, devido aos protocolos por causa da covid-19, ela estava do lado de fora quando o tiroteio aconteceu. Os tiros não foram registados em filme, uma vez que Alec Baldwin ainda estava a ensaiar a cena, antes de ser filmada.

“A munição foi adulterada, uma vez que dizia que era falsa, quando continha cartuchos verdadeiros e falsos”, refere o processo. “Os réus distribuíram à produção de Rust caixas de munição que supostamente continham munições falsas, mas que continham uma mistura de munição falsa e verdadeira.”

Alec Baldwin disse à ABC News que não puxou o gatilho, dizendo que o revólver Colt disparou quando ele estava engatilhando a arma e ensaiando ângulos de câmara com Halyna Hutchins.