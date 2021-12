As balas usadas por Alec Baldwin podiam ser munições recicladas

Durante filmagens do western Rust, o actor atingiu mortalmente directora de fotografia com uma arma cenográfica.

As autoridades que investigam o tiroteio fatal no filme Rust, que aconteceu no mês passado, no Novo México, EUA, apontam que as munições usadas na arma com que o actor Alec Baldwin acabaria por atingir mortalmente Halyna Hutchins, directora de fotografia, podem ser munições verdadeiras que foram recicladas e estavam misturadas com balas falsas, referem documentos judiciais divulgados na terça-feira.

Os documentos incluem um mandado de busca às instalações de um fornecedor local de munições e adereços de cinema. O fornecedor disse à polícia que suspeitava que as balas encontradas no set podem ter sido “munições recarregadas” que ele obteve anteriormente de um amigo. Esta é feita de componentes reciclados, incluindo balas.

No passado dia 21 de Outubro, o actor e co-produtor do western disparou uma arma que deveria ter apenas pólvora seca. Porém, a directora de fotografia Halyna Hutchins morreu e o realizador Joel Souza ficou ferido. A questão chave permanece a mesma: como é que uma bala real, ao invés de cartucho vazio, acabou na arma. Foram encontradas outras balas verdadeiras no local de filmagem, disseram os investigadores.

Os documentos recém-divulgados afirmam que os agentes do xerife de Santa Fé “falaram com Seth Kenny, que forneceu parte das munições” para Rust e que avisou que pode saber de onde vieram as balas reais. “Seth contou como, há alguns anos, recebeu “munições recarregadas” de um amigo, diz o documento. O escritório e os depósitos de Seth Kenny, em Albuquerque, foram objecto de um mandado de busca. A Reuters não encontrou o responsável para comentar estas informações.

Os assistentes do xerife disseram ainda que também falaram com Thell Reed, pai de Hannah Gutierrez, a armeira responsável pelas armas no local de filmagem. Reed, que também é armeiro de filmes, disse que trabalhou com Seth Kenny no início deste ano noutro filme e forneceu algumas munições reais para treinamento num campo de tiro. Parte dessas munições ficaram na posse de Kenny, informou e essas, avalia o pai da armeira, podem corresponder às balas encontrada nas filmagens de Rust.

No passado dia 10, Serge Svetnoy, director de iluminação do cenário em Santa Fé, Novo México, deu entrada com um processo por negligência contra o actor Alec Baldwin e restantes produtores do filme, acusando-os de não terem implementado as normas de segurança necessárias, uma falha que abriu caminho para que “um revólver carregado com munições reais fosse apontado a pessoas no cenário de Rust”, lê-se no processo civil instaurado em Los Angeles e citado pela Reuters.

Dias depois, a 16 de Novembro, foi a vez de a anotadora Mamie Mitchell, cuja função passa pela supervisão da cronologia do filme e do cumprimento do guião, anunciar que iria também processar o actor por agressão e inflicção intencional de sofrimento emocional. A profissional alega que o argumento não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Alec Baldwin estava a ensaiar quando atingiu mortalmente Halyna Hutchins.

Mitchell alega que Baldwin deveria ter verificado pessoalmente a arma em vez de confiar na palavra do assistente de realização, que lhe disse que o revólver era seguro para ser usado. Das poucas vezes que o actor falou do caso, confessou-se destroçado e que estava a cooperar com a investigação. Também a produtora Rust Movie Productions está a levar a cabo a sua própria investigação sobre o que se terá passado.