Alec Baldwin nega responsabilidade no tiro que matou Halyna Hutchins

Alec Baldwin negou a responsabilidade pelo tiro que matou a directora de fotografia Halyna Hutchins, no local de filmangens do filme Rust, dizendo que se estivesse convencido que era culpado teria tirado a sua própria vida, declarou numa entrevista televisiva, na quinta-feira. Numa entrevista em que se revelou emocionado, o actor disse que não puxou o gatilho da arma que segurava durante um ensaio e que não acreditava que seria acusado criminalmente do sucedido.

“Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu, mas sei que não sou eu. Eu matar-me-ia se pensasse que era o responsável, e não digo isso levianamente”, disse Baldwin a George Stephanopoulos, da cadeia ABC, naqueles que são os seus primeiros comentários públicos sobre as filmagens de 21 de Outubro no set perto de Santa Fé, Novo México.

Resultado do alegado acidente, Halyna Hutchins foi morta e o realizador Joel Souza foi ferido quando a arma que Alec Baldwin tinha na mão e que tinha munições verdadeiras, em vez de ser uma arma cenográfica. O incidente, incluindo a forma como as munições chegaram ao local de filmagens, ainda está a ser investigado pelas autoridades do Novo México. Nenhuma acusação criminal foi arquivada.

Naquele dia, o actor foi informado de que a arma estava “segura” pelos membros da equipa encarregados de verificar as armas. “Pessoas que sabem disso disseram-me que é altamente improvável que eu seja acusado de qualquer crime”, disse Baldwin na mesma entrevista, acrescentando que “nunca apontaria uma arma a ninguém e puxaria o gatilho”.

Na sua primeira declaração pública sobre o que aconteceu, Alec Baldwin disse que o revólver Colt disparou quando ele estava a engatilhar a arma e a ensaiar ângulos de câmara com a directora de fotografia. “Naquela cena, ia engatilhar a arma. Eu perguntei-lhe: ‘Queres ver?’ E ela [ Halyna Hutchins] disse que sim. Então peguei na arma e comecei a engatilhar a arma. Eu não puxei o gatilho e perguntei: ‘Visto isto?’ Ela respondeu-me: ‘Bem, inclina-te um pouco para baixo, assim.’ E eu engatilhei a arma e disse: ‘Consegues ver assim? Já consegues ver?’ E soltei o martelo da arma e a arma disparou.”

Baldwin disse que primeiro pensou que Hutchins tivesse desmaiado e só horas depois é que soube que a directora de fotografia tinha morrido. Acrescentou que não consegue imaginar-se a fazer um filme que envolvesse novamente o uso de armas.

O actor, mais conhecido pela série de comédia de TV “30 Rock”, foi amplamente criticado por não verificar a arma antes de a usar, mas, na entrevista, ele insistiu que não é esse o trabalho do actor. “Quando aquela pessoa encarregada daquele trabalho me entregou a arma, eu confiei nela... Em 40 anos que estou neste negócio nunca tive qualquer problema... até àquele dia”, lamentou.

Dois membros da equipa de filmagens do western entraram com acções civis acusando Baldwin, os produtores e outros de negligência e de terem protocolos de segurança fracos no local de filmagem. Alec Baldwin, que além de protagonizar também é co-produtor de Rust, respondeu que durante o tempo que esteve nas filmagens nunca observou qualquer problema de segurança.