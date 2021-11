Guionista de Rust processa Alec Baldwin. Guião não mencionava disparo de arma, alega

Membro da equipa do filme Rust vai processar Alec Baldwin por agressão e inflicção intencional de sofrimento emocional. Mamie Mitchell diz que o actor “escolheu jogar à roleta russa quando disparou uma arma sem a verificar”.

Um membro da equipa que trabalhava no filme Rust vai processar Alec Baldwin por agressão e inflicção intencional de sofrimento emocional. A guionista Mamie Mitchell disse esta quarta-feira que o guião não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Alec Baldwin estava a ensaiar quando atingiu mortalmente a directora de fotografia do filme, Halyna Hutchins.

Mitchell alega que Baldwin deveria ter verificado pessoalmente a arma e procurar pela munição real em vez de confiar na palavra do director assistente, que lhe disse que o revólver era seguro para ser usado.

“Na nossa opinião, o Sr. Baldwin escolheu jogar à roleta russa quando disparou uma arma sem verificar e sem que o armeiro o fizesse na sua presença”, disse a advogada de Mitchell, Gloria Allred, em conferência de imprensa.

No fim de Outubro, o actor norte-americano Alec Baldwin matou a directora de fotografia do filme que estava a rodar, no Rancho Bonanza Creek, Novo México, EUA, ao disparar uma arma que não devia estar carregada. O realizador de Rust também ficou ferido.