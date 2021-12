Sobre o acidente mortal nas filmagens do seu último filme, Alec Baldwin diz: “Eu não puxei o gatilho”

Durante filmagens do western Rust , o actor atingiu mortalmente directora de fotografia com uma arma cenográfica.

Alec Baldwin disse que não puxou o gatilho da arma que empunhava e da qual saiu uma bala que matou a directora de fotografia Halyna Hutchins no local de filmagens do filme Rust, de acordo com um trecho de uma entrevista para televisão que foi divulgada nesta quarta-feira.

Baldwin, que segurava uma arma que, momentos antes, lhe disseram que estava segura, antes de a ter disparado, deu a primeira entrevista completa sobre o tiroteio de 21 de Outubro no Novo México. “Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não puxei o gatilho”, disse o actor ao jornalista da ABC George Stephanopoulos, de acordo com o trecho da entrevista, que será transmitida esta quinta-feira.

“Então nunca puxou o gatilho?”, perguntou Stephanopoulos. “Não, não, não. Eu nunca apontaria uma arma para ninguém e puxaria o gatilho. Nunca”, respondeu Baldwin.

Halyna Hutchins foi morta e o realizador Joel Souza foi ferido no que Baldwin chamou de um “trágico acidente” no set do western que estava a fazer perto de Santa Fé, no Novo México.

O Departamento do Xerife de Santa Fé disse na quarta-feira que não tinha comentários sobre a declaração de Baldwin. Não se sabia se as autoridades estão a investigar a hipótese de um disparo acidental.

Nenhuma acusação criminal foi arquivada. Os investigadores têm concentrado os seus esforços em saber como é que havia munições verdadeiras no local de filmagens. Na mesma entrevista o actor diz que não faz ideia como é que havia balas verdadeiras no local. Baldwin disse na entrevista à ABC que ele não tinha ideia de como uma bala viva entrou no set.

O actor, que é o protagonista e também produtor do western de baixo orçamento, contou em “detalhe o que aconteceu naquele dia”, informou Stephanopoulos, esta quarta-feira no programa “Good Morning America” ​​da ABC. “Como podem imaginar, ele está arrasado, mas também foi muito franco e aberto, respondendo a todas as perguntas”, acrescentou o jornalista.