Preço do petróleo em máximos de sete anos, bolsas caem após as notícias vindas da Ucrânia

O receio de problemas na exportação de energia a partir da Rússia, com eventuais sanções económicas por parte do Ocidente no horizonte, estará associado a este movimento de preços.

As bolsas asiáticas fecharam no vermelho, as europeias abriram a cair, os preços da energia sobem em flecha e investidores procuram refúgio no ouro ou títulos do tesouro, depois das notícias vindas da Ucrânia na segunda-feira à noite.

O confronto entre governo russo e governos do Ocidente continua a escalar e o mesmo acontece com os preços do petróleo, que atingiram um valor máximo dos últimos sete anos. De acordo com agências internacionais, neste início de terça-feira, o preço do barril de crude (Brent) no mercado de futuros já subiu 2,4% nesta manhã, para 97,66 dólares. O receio de problemas na exportação de energia a partir da Rússia, com eventuais sanções económicas por parte do Ocidente no horizonte, estará associado a este movimento de preços.

No mercado monetário, o cenário era para já de maior acalmia, mas o rublo caiu para mínimos em 15 meses, para 80 rublos por dólar. O índice bolsista russo Moex já tinha caído 10,5% na sessão anterior e mantém a tendência, caindo mais 9%. É a maior quebra desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia.

As bolsas asiáticas preparavam-se para o pior dia do mês, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin ter anunciado que reconhecia duas províncias separatistas na Ucrânia e que ordenara o envio de “forças de paz" para as autoproclamadas repúblicas Donetsk e Lugansk.

O índice de Hong Kong caiu mais de 3%. O de Tóquio escorregou 1,7% e na China houve uma quebra de 1,3%. Coreia do Sul também estava em terreno negativo. Em Wall Street, a segunda-feira já tinha fechado nessa tónica.

Antevia-se por isso uma manhã no vermelho quando a Europa despertasse e assim acontece. O Stoxx 600 perdia 0,89% às 9h, tendo Lisboa alinhado na mesma tendência das suas congéneres europeias. No arranque do dia, o índice principal da bolsa portuguesa chegou a desvalorizar 2,26%, estando a cair 0,36% para 5473,56, cerca das 9h.