Bolsa de Moscovo e rublo registam perdas acentuadas

A bolsa russa e o rublo registaram esta segunda-feira fortes perdas à medida que a situação se degradou entre a Rússia e a Ucrânia.

O índice RTS terminou a sessão a cair 13,21%, acumulando perdas superiores a 24% desde o início do ano. O Moex chegou a cair 14,2% durante o dia, encerrando a negociação com perdas de 10,5%, fazendo desta a maior queda diária do índice desde que, em Março de 2014, Moscovo declarou a anexação da Crimeia à Federação Russa, destacam Financial Times e Bloomberg.

As acções da Rosneft, maior petrolífera russa, recuaram quase 20%, aumentando as perdas desde o início do ano para 30%. Nos títulos da Gazprom, produtora e fornecedora de gás à Europa, as perdas ficaram perto de 17%.

Durante o dia, a moeda russa também caiu. O rublo ultrapassou por momentos a barreira de 90 rublos por euro (90,3 rublos) antes de estabilizar em torno de 89,5 rublos/euro.

Em relação ao dólar, o rublo atingiu um pico de 79,7 por dólar antes de cair para 79,1 rublos/dólar.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, esta segunda-feira, a intenção de reconhecer como países independentes os territórios das duas províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk, que foram ocupados por forças pró-russas em 2014.