Ocidente prepara sanções à Rússia: “Putin quer regressar a uma época em que os impérios dominavam o mundo”

Os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e outros países aliados estão a ultimar os respectivos pacotes de sanções à Federação Rússia – os norte-americanos já avançaram com algumas medidas – e prometem fazer de tudo para enfraquecer a acção do Governo e das principais entidades económicas russas, na sequência do reconhecimento, como países independentes, das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk, no Leste da Ucrânia, anunciado na segunda-feira à noite por Vladimir Putin.