O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, disse hoje que o país “não quer um banho de sangue em Donbass”, região do leste da Ucrânia. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança, o embaixador russo e assegurou que há “um pânico infundado sobre uma invasão da Ucrânia” nos países ocidentais.