Café de São Bento: o clássico muda de mãos mas promete não mudar mais nada. Nem o bife

Não há nada como um bom clássico, e uma cidade precisa de os ter, acredita Miguel Garcia. Por isso, acaba de comprar um dos restaurantes mais emblemáticos de Lisboa: o Café de São Bento. O objectivo, explica à Fugas o empresário que há 22 anos está ligado ao mundo da restauração e da hotelaria, é manter a casa exactamente como ela sempre foi, com a mesma equipa de funcionários que conhecem pelo nome os muitos clientes habituais e, claro, com o bife, inspirado no antigo bife à Marrare, que é a imagem de marca do Café de São Bento desde que este abriu portas, em 1982 – faz no próximo mês de Julho 40 anos.

“Não vou tocar na alma nem na essência”, garante Miguel Garcia. Nas suas frequentes viagens pelo mundo, fascinam-no precisamente os lugares que têm histórias para contar e, portanto, a haver alterações no Café de São Bento, elas serão apenas em detalhes. Foi esta garantia que levou os antigos proprietários (três sócios dos cinco iniciais) a decidir vender neste momento a casa, que, nas últimas décadas, foi crescendo dentro do prédio da Rua de São Bento e depois para um segundo espaço no Time Out Mercado da Ribeira.

Uma das ideias de Miguel Garcia é voltar a fazer crescer o Café de São Bento, desta vez para o levar até ao Porto. “Não se trata de replicar por replicar”, sublinha, garantindo que só concretizará esse plano quando “encontrar um espaço que faça sentido”. E, com a preocupação de assegurar que a “filosofia de serviço” é exactamente a mesma, todos os funcionários do restaurante do Porto serão formados na casa mãe de Lisboa.

Foto Café de São Bento dr

Para celebrar os 40 anos do Café de São Bento e contar o que é a tal essência que faz deste local um verdadeiro clássico, Miguel espera poder editar ainda este ano um livro de homenagem ao restaurante. “Há uma vida muito rica ali”, repete.

E isso confirma-se quando conversamos com um dos sócios ex-proprietários, António Miranda Cabral, que conhece todas as histórias do Café, desde os inícios na Lisboa dos anos 80, quando a ementa oferecia apenas o célebre bife, já considerado, quer pelo jornal A Capital quer pela Time Out, como o melhor da cidade.

Situado a dois passos da Assembleia da República, o lugar ganhou fama como sendo o poiso habitual de muitos políticos, mas, se isso é verdade (a excepção, revela o antigo proprietário, é Cavaco Silva, que nunca lá foi), a clientela, segundo Miranda Cabral, é muito mais vasta e é possível muitas vezes encontrar três gerações de uma família à mesma mesa.

Foto Café de São Bento dr

Num verdadeiro clássico, a fidelidade dos clientes conquista-se com atenções especiais e durante muito tempo uma delas foi manter uma base de dados com as datas de aniversário de todos os que frequentavam habitualmente o Café. “Todos os dias um funcionário ia pôr no correio uma carta de parabéns para algum dos nossos clientes. E muitos escreviam-nos de volta a agradecer. Temos, entre outras, uma carta de resposta de Mário Soares.”

Quanto ao bife, acompanhado por batatas aos palitos e, para quem desejar, com ovo a cavalo, se a inspiração no histórico Marrare, do século XIX, é assumida, a verdade é que “o molho foi sendo apurado” e, sim, é um segredo da casa, que passará agora para a sua segunda vida, a par do Bife à Portuguesa e do simplesmente grelhado. Mas, como os tempos mudam, a carta do Café de São Bento foi sendo alargada com uma oferta mais variada que passa, para os menos carnívoros, pelo Strudel de Bacalhau e por uma Trouxa Mediterrânica criada a pensar nos vegetarianos. Isto para além das entradas e das sobremesas (com destaque para a igualmente clássica Tarte Tatin com gelado de baunilha) que foram crescendo também ao longo das últimas quatro décadas.

Café de São Bento dr Café de São Bento dr Fotogaleria dr

Estas mudanças surgiram como resposta à concorrência sempre crescente numa cidade como Lisboa, explica Miranda Cabral. “Quando abrimos, como concorrentes directos só existiam o Old Vic e o Snob”, recorda. Mas, se o facto é que ainda hoje “95 a 98% dos clientes vêm pelo bife”, é preciso oferecer alternativas a quem prefere não comer carne. E assim continuará a ser.

As pessoas procuram cada vez mais os sítios com história, as raridades”, afirma, por seu lado, Miguel Garcia. “Não é só o que se come, é sentir que se está num sítio onde já se passou tanta coisa. Isso é único.” E é o que, com a ajuda de uma equipa de funcionários, alguns dos quais com mais de 30 anos de casa, se compromete a manter daqui para a frente. O Café de São Bento mudou de mãos mas, como um bom clássico, promete continuar a ser o que sempre foi.