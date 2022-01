Ministério Público pede condenação do secretário-geral do PSD e de deputada por crimes de falsidade informática

Segundo a acusação, a deputada do PSD Maria Emília Cerqueira, sabendo que José Silvano não se encontrava no Parlamento, introduziu as credenciais de acesso do secretário-geral do PSD, fazendo com que o sistema contabilizasse duas presenças – uma no dia 18 de Outubro de 2018 e, depois, outra no dia 24 do mesmo mês.

O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira a condenação do secretário-geral do PSD, José Silvano, que está a ser julgado juntamente com sua colega de bancada Maria Emília Cerqueira por dois crimes de falsidade informática no caso das presenças-fantasma no plenário. O crime de falsidade informática é punido com pena de prisão até cinco anos ou multa de 120 a 600 dias.

O julgamento teve início a 26 de Novembro, e contou apenas com duas sessões. Na terceira sessão, esta segunda-feira, foram feitas as alegações finais.