Testemunha no julgamento do secretário-geral do PSD: Negrão muda o discurso e justifica partilha de password

Fernando Negrão, vice-presidente da Assembleia da República (AR), saiu em defesa do secretário-geral do PSD, José Silvano, que está a ser julgado juntamente com sua colega de bancada Maria Emília Cerqueira por dois crimes de falsidade informática no caso das presenças-fantasma no plenário. E alegou que a partilha dos códigos de acesso ao perfil de terceiros era “vista como forma de melhor articular a organização dos trabalhos no Parlamento”.