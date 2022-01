Rio agita fantasma de BE no Governo, Costa afasta “geringonça” e pisca olho ao PAN

Costa já o tinha dito, mas agora deixou-o mais claro: Se ganhar sem maioria não se demitirá e procurará outras soluções, seja para uma aliança seja para negociar diploma a diploma. O socialista afastou a possibilidade de uma nova “geringonça” e a até admitiu a possibilidade de haver uma maioria PS/PAN. Rio agitou a possibilidade de um futuro Governo do PS com Pedro Nuno Santos no comando colocar o BE no executivo.