“No limite do correcto”: como o PSD de Marcelo travou a regionalização

Quem os ouve falar, em 2021, sobre regionalização, pode ficar confuso: Marcelo Rebelo de Sousa e o seu secretário-geral Rui Rio, dois dos protagonistas da vitória do ‘não’ no referendo à regionalização de 1998, revelam-se hoje mais abertos à ideia. Já Francisco Assis, o líder parlamentar do PS da época que correu o país numa “campanha penosa” a favor do ‘sim’ às oito regiões então propostas, tem hoje “as maiores reservas” e até aconselha o PS a refrear o tema, convencido que o país continua a ser contra a divisão do país em regiões.