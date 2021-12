Em família: chocolates, unicórnios, castelos mágicos e outras maravilhas

MÚSICA

O Anel do Unicórnio - Uma Ópera em Miniatura

3 a 19 de Dezembro

Depois da estreia em Loulé e da paragem em Guimarães, a nova criação do Teatro do Eléctrico sobe ao palco do LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Com libreto de Ana Lázaro, composição de Martim Sousa Tavares e encenação de Ricardo Neves-Neves, esta ópera em miniatura (para maiores de seis anos) conta a história de Pedro Patê, um filho de dois cantores, que vive dentro de uma ópera. Com uma orquestra a pautar cada gesto que faz, o rapaz tem um sonho: descobrir um truque mágico que silencie esta banda sonora com um simples estalar de dedos. Em cena sexta (dia 3), às 18h30; sábados e feriado (dia 8), às 16h30; e domingos, com sessão dupla, às 11h30 e 16h30. Os bilhetes custam 3€ (criança) e 7€ (adulto).

DANÇA

Alice no País das Maravilhas

4 a 23 de Dezembro

A Companhia Nacional de Bailado lança-se ao clássico de Lewis Carroll para dar vida à história de Alice, uma menina que cai na toca de um coelho e é transportada para um mundo surreal, onde a lógica tem poucos princípios e a imaginação nenhuns limites. Por ali andam seres estranhos (como o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas), mas também aventuras fantásticas. Uma coreografia de Howard Quintero, com banda sonora interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, em cena no Teatro Camões (Lisboa), com sessões às 18h30 (dias 4, 11 e 18); às 16h (dias 5, 12 e 19); e às 19h30 (dias 10, 16, 17, 21, 22 e 23). Bilhetes entre 10€ e 25€. Dia 3 de Dezembro, às 19h30, há Ensaio Geral Solidário (12€).

O Fio da Macaquinha

4 a 10 de Dezembro

Um espectáculo da Companhia de Dança de Almada que versa sobre os fios que ligam as pessoas e que as fazem sentir-se próximas umas das outras. Como ponto de partida está a história das crianças que, de um dia para o outro, são forçadas a brincar em casa porque os sítios de brincadeira fecharam (a ligação ao mundo pandémico em que vivemos não será pura coincidência). Com encenação de Ana Lázaro e coreografia de Inês Pedruco, é apresentado no Auditório Fernando Lopes-Graça de Almada, nos dias 4 (às 16h) e 7, 9 e 10 de Dezembro (às 10h30), com bilhetes a 6€ (3€ para jovens e seniores).

ÓPERA

O Cábula e O Rouxinol

3 a 5 de Dezembro

De um lado está O Cábula, a primeira ópera infantil portuguesa, composta por Fernando Corrêa de Oliveira em 1959. Do outro, a estreia absoluta d’O Rouxinol, uma ópera de bolso de Sérgio Azevedo, inspirada no conto O Rouxinol e o Imperador da China escrito por Hans Christian Andersen. Uma primeira viagem ao mundo da ópera interpretada pelo Coro e Orquestra Sinfónica da ARTAVE, dirigidos por Luís Machado. A encenação está nas mãos de Mário João Alves. Na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, sexta, às 10h30 e 14h30; sábado, às 10h30 e 16h30; e domingo, às 16h30. A entrada custa 4€.

PASSEIOS

Fortaleza de Chocolate

3 a 8 de Dezembro

Na praça-forte de Valença do Minho, está tudo a postos para a nona edição da festa que tem o chocolate como protagonista. Naquele que é um dos trunfos da programação natalícia do município, com entrada livre a adoçar a visita, juntam-se produtores, pasteleiros e chocolateiros de ambos os lados da fronteira para dar a provar bombons, bombocas, trufas, torrões, brigadeiros, bolos, ginjas e licores, entre outras iguarias. Em cartaz, além de animação de rua, estão também show cookings de confecção de gulodices ou criação de esculturas com o ingrediente-rei.

Castelo Mágico

2 a 30 de Dezembro

Concertos, pista de gelo, comboio mágico, slide nas muralhas, um Hemispherium Viajante com filmes, uma exposição sobre Leonardo da Vinci, passeios com animais, astronomia… São várias as estrelas em cena no Castelo Mágico de Montemor-o-Velho. A quarta edição do evento traz novidades no mapa, entre elas os concertos acústicos de domingo com Mico da Câmara Pereira, Alberto Índio e José Cid (respectivamente, dias 5, 12 e 19, às 18h) e as sessões de astronomia para bebés, dinamizadas pelo Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra. Aberto das 10h às 18h (dias úteis) e das 10h às 20h (fim-de-semana). Os bilhetes custam 6€ (5€ dos três aos 12 anos e seniores, grátis até aos dois anos). Mais informações aqui.

CINEMA

Uma Criança Como Jake

A partir de 3 de Dezembro

Na tela da Zero em Comportamento está a história de Jake – um menino de quatro anos que prefere bonecas e contos de fadas aos jogos de bola e corridas de carrinhos – e os dilemas e expectativas dos seus pais, Alex e Greg, que lutam pela liberdade e felicidade do filho e da família. Realizado por Silas Howard, o filme conta com Claire Danes, Jim Parsons, Priyanka Chopra, Amy Landecker, Ann Dowd e Octavia Spencer no elenco. Está disponível no videoclube da associação, por 3€ (com acesso durante 72 horas).

TEATRO

Como Assim

4 a 19 de Dezembro

No Centro Cultural Malaposta (Odivelas), a Companhia Cepa Torta estreia uma peça de teatro que tem como ponto de partida as inquietações e ausências trazidas pela pandemia. Direccionada a jovens do segundo e terceiro ciclos, é baseada “num imaginário distópico”, construído através de reflexões de adolescentes sobre o contexto social actual. Uma viagem “mais interior que exterior”, cujo foco aponta para a “ideia de perda do essencial na construção da nossa identidade: o afecto e a proximidade do outro”, refere a nota de apresentação. Com encenação de Sofia Cabrita, a história é protagonizada por Mava José e Cláudia Andrade. Sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com bilhetes a 6€ (criança) e 8€ (adulto).

MUSICAL

Claus - O Irmão do Pai Natal

4 a 19 de Dezembro

O Auditório do Casino Estoril propõe um musical que promete levar crianças maiores de três anos a “viajar num mundo de fantasia, aventura e amizade”. São estes os temas centrais da peça, escrita e encenada por Luís Lourenço, que põe Natalino, irmão do Pai Natal, aos comandos da quadra festiva, numa sociedade “cada vez mais focada nas tecnologias e não nas relações humanas”. Sábado, às 11h e 16h; domingo, às 11h e 15h. Os bilhetes custam 15€.

CIRCO

Circo do Coliseu

5 a 25 de Dezembro

Há várias gerações que o Natal em Portugal implica uma ida ao circo. Em Lisboa, o espectáculo no Coliseu dos Recreios é uma tradição que remonta ao século XIX. A sala transforma-se numa grande tenda de circo, para receber palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores da Companhia Internacional de Circo. O encontro está marcado para os dias 5, 19 e 25 de Dezembro, às 17h, com entradas entre 17,50€ e 25€, e descontos de 50% e 25%, respectivamente, para crianças e seniores.