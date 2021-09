Autárquicas podem atrapalhar mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra

A mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra, defendida há muitos anos pelas instituições locais, pela Universidade de Coimbra (UC) e até pelo primeiro-ministro, vai ser discutida no Parlamento esta quinta-feira e votada no dia seguinte, mas a aprovação da proposta do PSD ainda não está garantida. Em plena campanha autárquica, na qual Coimbra é um bastião que o PS não quer perder, a bancada socialista recusa antecipar o sentido de voto, enquanto o líder social-democrata faz campanha pela aprovação da sua proposta.