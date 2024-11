Coberta por smog, Nova Deli atinge os níveis de poluição mais elevados deste ano

O smog tóxico que cobre a capital indiana não deu tréguas. As autoridades apertam as restrições da semana passada à circulação de veículos na cidade e apelam às escolas que mantenham as aulas em casa.

Um espesso manto de smog tóxico envolveu a maior parte do norte da Índia esta segunda-feira e as leituras da qualidade do ar na capital, Nova Deli, atingiram os valores mais elevados deste ano após um denso nevoeiro que se instalou durante a noite.

O smog, uma mistura tóxica de nevoeiro e fumo, acontece todos os Invernos quando o ar frio retém as poeiras, emissões de gases com efeito de estufa e fumo dos incêndios agrícolas ilegais em alguns estados vizinhos.

A visibilidade desceu para 100 metros em Deli e Chandigarh, uma cidade a noroeste da capital, mas as autoridades indianas afirmaram que os voos e os comboios continuam a funcionar, com alguns atrasos.

A autoridade indiana responsável pelo controlo dos níveis de poluição declarou que o índice de qualidade do ar (IQA) do território da capital nacional em 24 horas foi de 484, classificado como "muito grave", o mais elevado registado este ano.

De acordo com a classificação em directo do grupo suíço IQAir, Nova Deli é a capital mais poluída do mundo, com uma qualidade do ar "perigosa" de 1081 e uma concentração de PM2,5 — partículas com 2,5 micrómetros ou menos de diâmetro que podem ser transportadas para os pulmões, causando doenças mortais e problemas cardíacos — 130,9 vezes superior aos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os peritos afirmam que as pontuações variam devido a uma diferença na escala que os países adoptam para converter as concentrações de poluentes de IQA, pelo que a mesma quantidade de um poluente específico pode traduzir-se em pontuações IQA díspares em países diferentes.

Restrições mais apertadas

As autoridades de Nova Deli ordenaram a todas as escolas que transferissem as aulas para o modelo online e reforçaram as restrições às actividades de construção civil e à circulação de veículos na cidade, invocando condições meteorológicas desfavoráveis e baixa velocidade de vento.

Os incêndios agrícolas, em que os restolhos deixados após as colheitas de arroz são queimados para limpar os campos, contribuíram em 40% para a poluição da capital indiana, segundo a SAFAR, uma agência de previsão meteorológica dependente do Ministério das Ciências da Terra da Índia.

No passado domingo, os satélites detectaram 1334 ocorrências deste tipo em seis estados, o maior número dos últimos quatro dias, de acordo com o Consórcio Indiano para a Investigação sobre Monitorização e Modelação de Agro-ecossistemas a partir do espaço.

Apesar do ar poluído, muitos residentes continuaram a fazer as suas rotinas diárias. Muitos edifícios são pouco visíveis, incluindo a icónica Porta da Índia de Deli. “O passeio matinal é normalmente agradável, mas agora o ar está poluído e somos obrigados a usar uma máscara... Há uma sensação de ardor nos olhos e uma ligeira dificuldade em respirar”, referiu Akshay Pathak, um residente da cidade, à agência noticiosa ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

O departamento de meteorologia da Índia prevê “nevoeiro denso a muito denso” para os estados do norte de Uttar Pradesh, Haryana e Rajasthan nesta segunda-feira.