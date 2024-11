Smog tóxico cobre a capital da Índia à medida que o Inverno se aproxima

Um nevoeiro de ar poluído tóxico envolveu a capital indiana na terça-feira, levando a qualidade do ar em algumas áreas para o nível “severo” antes do Inverno, quando o ar frio retém os poluentes e provoca um aumento das doenças respiratórias. A mistura de fumo, emissões e poeiras, que formam o chamado smog, é um problema anual para as autoridades de Nova Deli, sendo os veículos, as poeiras da construção civil e o fumo dos incêndios agrícolas nos estados vizinhos do norte, Punjab e Haryana, os principais responsáveis.

“As perspectivas para os seis dias seguintes: a qualidade do ar deverá situar-se na categoria de “muito má” a “grave””, declarou o Ministério das Ciências da Terra.

A pontuação global da cidade num índice de qualidade do ar mantido pelas principais autoridades de poluição da Índia era “muito má”, 384, acrescentou o ministério, e era provável que se mantivesse assim até quinta-feira. Um índice que varia entre 401 e 500 cai na categoria “grave”, o que significa que afecta pessoas saudáveis, mas é ainda mais prejudicial para quem já luta contra doenças.

Os dados do Ministério mostram que os incêndios nas explorações agrícolas aumentaram cada vez mais a poluição nos últimos três dias, atingindo uma percentagem de mais de 23% na segunda-feira, contra cerca de 15% no sábado.

Cerca de um terço das 39 estações de controlo da cidade registou uma classificação “grave” de mais de 400 na terça-feira, segundo o Conselho Central de Controlo da Poluição (CPCB), muito aquém da classificação de qualidade do ar de zero a 50, que classifica como “boa”.

O Yamuna, um dos rios mais sagrados para os hindus, está também entre os mais poluídos do mundo. De acordo com o CPCB da Índia, as suas águas são impróprias para qualquer utilização que não seja o arrefecimento industrial, e espera-se que a sua poluição se agrave durante o próximo festival hindu de Chhath Puja, em que milhares de fiéis se dirigem às suas margens.

De acordo com um relatório do Comité de Controlo da Poluição de Deli (DPCC) de Setembro de 2024, os níveis de bactérias coliformes fecais no troço de Deli do Yamuna eram de quase 5 milhões por 100 mililitros, cerca de 10 000 vezes o limite desejado de 500.

O grupo suíço IQAir também classificou Deli como a segunda cidade mais poluída do mundo na terça-feira, depois de Lahore, no vizinho Paquistão, onde as autoridades também tomaram medidas de emergência na sequência dos níveis de poluição sem precedentes de domingo.

O governo da província oriental de Punjab, onde se situa Lahore, atribuiu a deterioração da qualidade do ar à poluição proveniente da Índia, uma questão que prometeu abordar com o seu vizinho através do Ministério dos Negócios Estrangeiros.