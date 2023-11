Névoa tóxica gera alarme na Índia e Nova Deli trava obras e entrada de camiões a gasóleo

Uma névoa tóxica cobriu Nova Deli na quinta-feira, aumentando os temores de outra emergência de saúde pública na capital indiana, já que as agências governamentais alertaram que os níveis de poluição podem piorar nos próximos dias, apesar dos esforços para reduzi-los. Os elevados níveis de poluição atmosférica ensombram o popular Campeonato do Mundo de críquete que move milhares de pessoas.

O Índice de Qualidade do Ar (IQA) situou-se em 415, numa escala de 500, na zona de Anand Vihar, na capital, na quinta-feira, indicando níveis "graves" de poluição que podem afectar as pessoas saudáveis e as que já sofrem de doenças. Um índice de qualidade do ar (AQI) entre 0 e 50 é considerado saudável.

A descida da qualidade do ar na região durante os meses de Inverno é frequentemente acompanhada por um aumento das doenças respiratórias, provocando o encerramento de escolas e fábricas. O governo de Nova Deli anunciou a proibição da entrada de autocarros a gasóleo e afirmou que as actividades de construção serão suspensas se a situação se mantiver.

Foto O fumo na região de Nova Deli a 31 de Outubro Copérnico/Sentinela-3/União Europeia

Com níveis de AQI superiores a 400, Nova Deli e Lahore, no Paquistão, encabeçaram na quinta-feira uma lista em tempo real das cidades mais poluídas do mundo, elaborada pelo grupo suíço IQAir. A cidade indiana de Bombaim também figura entre as 15 cidades mais poluídas do mundo.

Campeonato de críquete ameaçado

O agravamento da qualidade do ar ensombrou o Campeonato do Mundo de críquete, com os adeptos a afluírem aos estádios das cidades indianas.

O índice de qualidade do ar (AQI) em Bombaim rondou os 200 pontos antes do jogo de quinta-feira entre a Índia e o Sri Lanka. Espera-se que a cidade receba grandes multidões, uma vez que acolhe a semifinal do torneio a 15 de Novembro.

O conselho de críquete da Índia (BCCI) anunciou esta semana a proibição de espectáculos de fogo-de-artifício durante os restantes jogos do torneio, como medida de combate à poluição.

Os jogadores manifestaram a sua preocupação com o ar tóxico, com Joe Root, da Inglaterra, a queixar-se de dificuldades respiratórias durante um jogo e Rohit Sharma, da Índia, a apelar à mudança para "as gerações futuras".