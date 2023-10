No Afeganistão, a única felicidade chama-se críquete. Mas não é para todos

A selecção afegã alcançou uma vitória histórica frente à Inglaterra no Mundial que está a decorrer na Índia. Mas não houve festejos nas ruas de Cabul. Nem em nenhuma outra rua do país.

As últimas cinco notícias do PÚBLICO sobre o Afeganistão são sobre os sismos que provocaram milhares de mortos no país. Antes disso, são quase só notícias sobre como o país está mergulhado num pesadelo humanitário, sobre a crise económica profunda, sobre as mulheres que vão perdendo todos os direitos, sobre um governo dos taliban sem capacidade para dar resposta. O texto que se segue é sobre a única coisa capaz de dar alguma felicidade aos afegãos, a sua selecção de críquete, uma das modalidades mais populares do país – mas, como estamos a falar do Afeganistão dos taliban, só os homens é que podem jogar.