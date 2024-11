Ar tóxico: Paquistão pode decretar confinamento, Índia tem Taj Mahal coberto por smog

O smog tóxico cobre os céus do Paquistão e da Índia há vários dias. Os hospitais alertam para o aumento de crianças nas urgências com alergias, tosse, constipações e ataques de asma.

A província de Punjab, no Paquistão, declarou, esta sexta-feira, emergência sanitária no país devido ao smog tóxico. Encerraram-se obras e escolas por mais uma semana e as universidades passaram a dar aulas online. O ministro da província informou a possibilidade de ser aplicado um confinamento de três dias.

Punjab combate o smog tóxico todos os Invernos uma vez que o ar frio retém as poeiras, as emissões e o fumo da queima ilegal de restolho nos campos. A qualidade do ar deteriorou-se drasticamente nas últimas semanas e a capital da província, Lahore, é actualmente a cidade mais poluída do mundo, segundo o índice da IQAir.

"Se a situação não melhorar até à próxima quarta-feira, será imposto um confinamento total na sexta-feira, no sábado e no domingo (da próxima semana)", declarou Marriyum Aurangzeb, ministro do Interior de Punjab, numa conferência de imprensa em Lahore.

Os cidadãos foram aconselhados a permanecer em casa. De acordo com o grupo suíço IQAir, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) em Lahore atingiu 637 às 15h00 (10h, hora portuguesa), um valor significativamente superior aos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

Restrições à população

O governo ordenou o encerramento da construção civil, dos fornos de tijolos e das fábricas em Lahore e na cidade de Multan, indicou o ministro do Interior de Punjab. Na semana passada, o Governo já tinha ordenado o encerramento de escolas e universidades e o regime de aulas online para as universidades até ao dia 17 de Novembro.

A província oriental já proibiu a entrada em parques, jardins zoológicos, parques infantis e outros espaços públicos.

O sul da Ásia enfrenta todos os anos graves níveis de poluição devido à acumulação de poeiras, às emissões de gases com efeito de estufa e à queima de restolho - a prática de incendiar os campos após a colheita dos cereais.

Punjab culpabilizou a vizinha Índia, em parte, pelos níveis de poluição particularmente elevados este ano, onde a qualidade do ar também atingiu níveis perigosos.

A capital indiana, Nova Deli, considerada a mais poluída do mundo, proibiu todas as construções não essenciais, transferiu as crianças mais novas para aulas online e pediu aos residentes que evitasse usar carvão e madeira, a partir desta sexta-feira, para combater a crescente poluição atmosférica.

O nível da qualidade do ar de Nova Deli atingiu 539 esta sexta-feira, de acordo com as classificações em directo do IQAir.

Foto Taj Mahal coberto pelo smog tóxico que afecta a Índia há vários dias Stringer / REUTERS

Taj Mahal coberto em ar tóxico

O mais famoso monumento "ao amor" da Índia, o Taj Mahal, foi coberto pelo smog tóxico. Também o santuário mais sagrado do Sikhismo, o Templo Dourado em Amritsar, ficou "escondido" na névoa. Uma vez que o smog era muito espesso, vários voos foram atrasados na quinta-feira passada. Na cidade de Agra, o Taj Mahal era pouco visível dos jardins em frente ao monumento do século XVII, enquanto um denso nevoeiro cobria os fiéis, segundo imagens televisivas.

Os voos de Nova Deli registaram atrasos, com o Flightradar24 (plataforma que segue o tráfego aéreo em tempo real) a indicar que 88% das partidas e 54% das chegadas sofreram atrasos. As autoridades responsabilizaram a poluição elevada combinada com a humidade, os ventos fracos e a descida de temperatura pelo smog, que reduziu a visibilidade para 300 metros no aeroporto da cidade, desviando voos com visibilidade zero.

Vários doentes acorreram aos hospitais indianos, sobretudo as crianças. "Houve um aumento súbito de crianças com alergias, tosse e constipações... e um aumento de ataques agudos de asma", comentou Sahab Ram, pediatra da região de Fazilka, à agência noticiosa ANI. A temperatura mínima em Deli desceu para 16,1ºC na quinta-feira, contra os 17ºC no dia anterior, segundo as autoridades meteorológicas indianas.

Nova Deli na categoria "grave"

A poluição em Nova Deli foi classificada na categoria "grave" pelo segundo dia consecutivo, com uma pontuação de 430 num índice de qualidade do ar mantido pelo painel de poluição superior que classifica uma pontuação entre zero e 50 como "boa". A poluição na capital deverá manter-se nessa categoria até esta sexta-feira, segundo o Ministério das Ciências da Terra, antes de melhorar para "muito má", ou seja, entre 300 e 400 no índice.

O número de incêndios agrícolas para limpar os campos no norte da Índia aumentou de forma constante esta semana, de 1200 na segunda-feira para 2300 na quarta-feira, segundo a página oficial do Ministério.