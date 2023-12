“Semear” nuvens para reduzir a poluição do ar? Paquistão está a tentar, apesar das críticas

As autoridades paquistanesas estão a fechar escolas e espaços comerciais devido ao agravamento dos níveis de poluição atmosférica – e a apostar numa solução fora do comum para limpar o ar: “semear” nuvens para produzir chuva artificial.

Activistas ambientais dizem que os níveis de poluição estão a aproximar-se daqueles que se verificam nas partes mais poluídas da Índia, onde a poluição atmosférica praticamente paralisou durante anos a capital, Nova Deli, ao longo dos meses de Inverno.

Lahore, há tempos conhecida como a “cidade verde” do Paquistão, figura agora como a mais poluída do país. E surge regularmente no topo das classificações globais de poluição atmosférica, de acordo com a empresa suíça de tecnologia IQAir, que monitoriza mais de 7000 cidades em todo o mundo.

Os 11 milhões de habitantes de Lahore podem estar a perder mais de sete anos de esperança média de vida devido à má qualidade do ar, segundo uma estimativa da Universidade de Chicago.

Foto A cidade paquistanesa de Lahore ficou em 2021 novamente em segundo lugar entre as cinco cidades com pior qualidade do ar no mundo Rana Irfan Ali/Anadolu Agency via Getty Images

Semeadura de nuvens

As autoridades paquistanesas recorreram nas últimas semanas a medidas de curto prazo sem precedentes. Além de fechar escolas e mercados, o governo impôs restrições de tráfego e - quando esses esforços mostraram muito pouco efeito - recorreu à semeadura de nuvens, uma tecnologia que envolve lançar sais de um avião para desencadear a formação de gotas de água.

Os cientistas questionam se a tecnologia realmente funciona. Mas Mohsin Naqvi, governante da província de Punjab, em Lahore, classificou a sua primeira utilização no Paquistão, no fim-de-semana passado, como "uma experiência bem-sucedida", dizendo que a chuva foi posteriormente relatada em grandes partes de Lahore e que os níveis de poluição do ar caíram temporariamente.

Embora a China tenha implementado no passado tecnologia semelhante de propagação de nuvens, o ar de Pequim só melhorou significativamente depois de o governo ter adoptado medidas de redução de emissões e outras intervenções em grande escala. Activistas ambientais e muitos habitantes temem que o Paquistão esteja a fazer muito pouco e demasiado tarde.

Bashir Ahmed, 41 anos, engenheiro civil de Lahore, disse que a crise actual surge após anos de desrespeito pelo ambiente, incluindo a demolição dos exuberantes parques da cidade para dar espaço a centros comerciais e auto-estradas. Lahore perdeu 75% da sua cobertura verde nas últimas décadas, dizem grupos ambientalistas locais.

Neste país, temos uma máfia dos transportes e uma máfia da construção. Não há alternativa para o governo finalmente confrontá-los. Kashif Salik, economista agrícola

Depois de semanas a respirar ar com cheiro acre, Ahmed desenvolveu dor de garganta e uma tosse persistente que os médicos atribuíram à poluição. “O hospital foi inundado com doentes como eu”, disse ele, acrescentando que, a menos que sejam tomadas mais medidas por parte dos funcionários do governo, “Lahore em breve se tornará inabitável”.

“Soluções tipo penso rápido”

Contudo, em vez de abordar as razões subjacentes, a liderança do Paquistão está a concentrar-se em “soluções tipo penso rápido”, alertou o jornal paquistanês Dawn num editorial recente.

Além da desflorestação e do desaparecimento de espaços verdes, os investigadores e activistas culpam principalmente os gases dos tubos de escape dos carros e a poeira dos estaleiros de construção, as emissões tóxicas de carros e fábricas antigos e a queima de resíduos de culturas sazonais.

Kashif Salik, economista agrícola, refere que grupos de interesse poderosos impedem a imposição de restrições mais eficazes às emissões dos automóveis, aos projectos de construção civil e às práticas agrícolas. “Neste país, temos uma máfia dos transportes e uma máfia da construção”, denuncia. “Não há alternativa para o governo finalmente confrontá-los.”

Mas, em vez disso, argumentam as associações empresariais, as autoridades optaram por visar sectores de baixas emissões que parecem mais fáceis de controlar.

Foto Altos níveis de poluição do ar preocupam autoridades no Paquistão, que decidiram apostar numa tecnologia controversa que permite "semear" nuvens EPA/REHAN KHAN

Tariq Mehboob, que dirige a Associação de Cadeias de Lojas do Paquistão, nota que o recente encerramento de supermercados e lojas locais, ordenado pelo governo, fez com que os comerciantes em Lahore e outras cidades perdessem mais de 35 milhões de dólares (quase 32 milhões de euros) - outro golpe durante a pior crise económica dos últimos anos.

Mehboob instou o governo a reprimir o gás de baixa qualidade, que continua a ser vendido aos motoristas no Paquistão, apesar de outros países terem tomado medidas para proibi-lo devido ao seu impacto ambiental.

Numa entrevista, Farzana Altaf Shah, chefe da Agência de Protecção Ambiental do Paquistão, defendeu a resposta governamental, dizendo que a agência está a tomar medidas contra projectos de construção não autorizados e ordenou à polícia que reprima veículos que violem as regras de emissões.

Eleições em Fevereiro

Apesar da indignação local relativamente à aparente inacção do governo, a pressão sobre os políticos pode ser insuficiente para forçar a mudança, dizem os analistas políticos.

À medida que o Paquistão se prepara para as eleições previstas para o início de Fevereiro, as preocupações com a qualidade do ar não ocupam um lugar de destaque na agenda política, disse Hasan Askari Rizvi, cientista político em Lahore.

Grande parte do debate político continua centrado nas preocupações sobre a justiça eleitoral, porque o líder da oposição mais popular, o antigo primeiro-ministro Imran Khan, está na prisão depois de ter sido condenado à prisão por corrupção e detido em Agosto.

Rizvi disse, no entanto, que mesmo que as eleições não fossem dominadas por tensões políticas, uma série de outras questões prementes - incluindo um número crescente de ataques militantes, inflação elevada e pobreza - constituiriam preocupações mais imediatas e sérias para muitos eleitores.

Irfan Ahmed, um comerciante de tecidos em Lahore, disse que se tivesse de escolher entre esforços governamentais para impulsionar a economia ou encerramentos para combater a poluição atmosférica, escolheria a primeira opção.

O fecho do seu negócio nas últimas semanas “não fez nada para melhorar a qualidade do ar”, afirma. “Tudo o que isso custou foi milhões a mim e a outros comerciantes”, conclui Irfan Ahmed.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post