Poluição do ar na Índia: Nova Deli é a cidade mais poluída do mundo e fecha escolas

Os habitantes de Nova Deli acordaram esta sexta-feira com uma espessa camada de neblina tóxica, e algumas escolas foram obrigadas a fechar por dois dias, já que o índice de qualidade do ar (AQI) entrou na categoria "grave" em várias partes da capital indiana.

Todos os Invernos, o ar frio e pesado de Deli é responsável pela formação de um nevoeiro tóxico que retém as poeiras da construção civil, as emissões dos veículos e o fumo das queimadas nos estados vizinhos, provocando um aumento das doenças respiratórias entre os 20 milhões de habitantes da cidade.

Esta sexta-feira, os habitantes queixaram-se de irritação nos olhos e de comichão na garganta, com o ar a tornar-se cinzento denso, enquanto o índice de qualidade do ar (IQA) rondava os 480 em algumas estações de controlo na cidade.

Um índice de qualidade do ar (IQA) entre 0 e 50 é considerado bom, ao passo que qualquer valor entre 400 e 500 afecta as pessoas saudáveis e constitui um perigo para as que já sofrem de doenças.

Nova Deli encabeça esta sexta-feira a lista em tempo real das cidades mais poluídas do mundo, compilada pelo grupo suíço IQAir, que colocou o IQA da capital indiana em 611, na categoria "perigosa".

"As condições meteorológicas desfavoráveis, o aumento súbito dos incidentes com incêndios em explorações agrícolas e os ventos de noroeste que transportam os poluentes para Deli são as principais causas do aumento súbito do índice de qualidade do ar", declarou na quinta-feira a Comissão de Gestão da Qualidade do Ar da região.

As autoridades ordenaram que as escolas primárias permanecessem encerradas esta sexta-feira e no sábado, enquanto a maioria das obras de construção na região foi suspensa.

Alguns fornecedores de filtros de purificadores de ar na região disseram que havia uma escassez, uma vez que a procura tinha subitamente aumentado.

Este ano, a atenção dada ao agravamento da qualidade do ar ensombrou o Campeonato do Mundo de críquete organizado pela Índia, com a capital financeira Mumbai a sofrer também de um aumento dos níveis de poluição.

Na segunda-feira, Deli acolhe um jogo do Campeonato do Mundo entre o Bangladesh e o Sri Lanka, num evento que arrasta milhares de pessoas.

No ano passado, Bhiwadi, no norte da Índia, foi a cidade mais poluída do país e a terceira do mundo, segundo a IQAir. Nova Deli ficou em quarto lugar, enquanto Lahore, no Paquistão, e Hotan, na China, encabeçaram a lista.