Onda de calor na Índia já provocou quase 170 mortes

Temperaturas no Norte do país ultrapassaram os 45ºC nos últimos dias. Hospitais e morgues estão sobrelotados.

O número de vítimas da onda de calor que está a afectar o Norte da Índia, e que se intensificou nos últimos dias, voltou a disparar. De acordo com as autoridades locais, 166 pessoas morreram e outras centenas foram hospitalizadas.

No estado de Uttar Pradesh, 119 pessoas morreram por doenças cardíacas prévias, agravadas pelas temperaturas superiores ao normal. No estado vizinho de Bihar, foram registadas pelo menos 47 mortes.

"Há tanta gente a morrer por causa do calor que nós não temos um minuto para descansar. No domingo transportei 26 corpos", contou à Associated Press (AP) um motorista de uma agência funerária de Deoria, cidade em Uttar Pradesh.

Ainda que estas regiões sejam habitualmente muito quentes no Verão, com temperaturas máximas a rondar os 40 graus Celsius, este ano o calor superou em 4 ou 5 graus os valores habituais para Junho.

O calor está a provocar cortes de electricidade recorrentes no Norte do país e a levar ao limite os serviços de saúde, e as morgues, dos municípios mais afectados, que não conseguem acolher mais utentes.

Apesar de esta vaga de calor ter sido prevista por especialistas do Departamento de Meteorologia da Índia, que fizeram soar os alarmes já desde Fevereiro, o Governo apenas alertou a população para as temperaturas extremas na última semana.

Na Índia, uma onda de calor só é declarada como tal quando as temperaturas estão, pelo menos, 4,5 graus acima do normal, ou se ultrapassarem os 45 graus.